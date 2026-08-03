世界走進宜蘭！林國漳與鄉鎮市參選人發表觀光2.0 拚千萬人次遊客

宜蘭縣長參選人林國漳今天攜手蘇澳鎮長參選人李明哲、宜蘭市長參選人韓瑩及礁溪鄉長參選人吳亞蓁召開記者會，發表「讓世界走進宜蘭，把時間留給山海」觀光政策。面對宜蘭觀光人次落後花東的困境，四人齊心宣示升級觀光戰略，邁向千萬人次新目標。

依觀光署統計，去年宜蘭景區觀光人次約717萬。林國漳走訪基層發現，業者普遍反映淡旺季失衡、大眾運輸匱乏與旅客停留時間過短等痛點。對此，他提出全面重構戰略，推動「四季運動」與「雪山麓徑」品牌，串聯山、海、泉、徑，打破季節限制，創造全年吸引力。

在區域整合方面，將建構三大觀光圈：串聯海岸黑潮文化的「太平洋海洋觀光圈」、結合山林原鄉的「雪山麓徑山林觀光圈」，以及聚焦舊城文化與雙泉的「蘭陽平原觀光圈」。同時輔導在地小吃對接米其林與必比登推介，結合休閒農業推動「里山低碳餐桌」，提升景區品質。

針對交通與國際接駁，團隊規劃整合高鐵、接駁公車與YouBike，建置「數位觀光平台」與智慧交通指引解套塞車。並推動多語指標標準化，引進AI即時語音翻譯，優化國際旅客體驗。縣府未來將每月召開「觀光發展推動委員會」，高效對接中央資源，將宜蘭推向國際。

記者會中溪南、溪北「雙泉代表」與舊城文化代表熱烈響應。李明哲強調蘇澳坐擁冷泉與漁村文化，是海洋觀光門戶；吳亞蓁指礁溪平地溫泉結合山林能有效延長停留；韓瑩則表示宜蘭市深厚歷史與百年小吃，配合數位平台將成為國際漫遊亮點。

團隊強調，宜蘭擁有絕佳的山海平原優勢，透過跨局處協作與鄉鎮連線，將把地方特色轉化為國際競爭力，未來將以永續低碳、智慧便利的新面貌接軌國際，讓世界旅人看見宜蘭，把最美的時間留給宜蘭山海。