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花蓮公共自行車年底上路收費曝光 議員籲比照雙北前30分鐘免費

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣公共自行車租賃系統即將上路，針對收費方案，有議員建議比照雙北模式提供前30分鐘免費騎乘，縣府表示將納入評估。圖／花蓮縣府觀光處提供
花蓮縣公共自行車租賃系統即將上路，針對收費方案，有議員建議比照雙北模式提供前30分鐘免費騎乘，縣府表示將納入評估。圖／花蓮縣府觀光處提供

花蓮縣公共自行車租賃系統即將上路，全縣預計設置150處站點、投入1500輛公共自行車，其中電動輔助自行車及一般自行車各750輛，今年底將先完成600輛車建置，明年9月底全面完成。針對收費方案，有議員建議比照雙北模式提供前30分鐘免費騎乘，縣府表示將納入評估。

花蓮縣議會臨時會今天聽取縣府觀光處「花蓮縣公共自行車租賃系統建置及營運管理計畫」專案報告，並由議員與縣府交換意見。

縣府已確定由運點科技（MOOVO）負責系統建置與營運，觀光處長余明勲表示，公共自行車採實名制租借並提供免費保險，車輛配備智慧鎖與遠端管理功能，透過電子圍籬與定位系統辨識還車位置，電動輔助自行車滿電續航力約60至70公里。

縣府依使用需求規畫三級站點配置，其中A級主樞紐站設於花蓮市、吉安鄉等人口密集區及交通節點，B級生活站涵蓋校園與公務機關周邊，C級遊憩輕站則以觀光景點為主。第一階段預計今年底完成60站及600輛車建置，其中10月底前先完成20站、200輛車，站點將優先布局A級區域；第二階段預計明年9月底前完成剩餘90站及900輛車，以B級生活區為主、C級觀光區為輔。

收費方面，一般自行車每30分鐘12元，電動輔助自行車每30分鐘25元，採累進計費方式，租借方式除APP掃碼外，也支援悠遊卡、一卡通及icash等電子票證，站點採輕型自行車架及藍牙道路感應器設計，未來若有大型活動，也可透過電子圍籬方式增設臨時停車區。

縣議員胡仁順指出，許多縣市公共自行車提供前30分鐘免費優惠，花蓮幅員遼闊，民眾騎乘時間容易超過半小時，建議縣府與業者協調調整費率，研議前30分鐘免費或採分級收費制度，以提升使用意願；同時也建議制定共享運具自治條例，作為未來管理及履約監督依據。

余明勲回應，前30分鐘免費方案將與業者進一步討論，縣府會審慎評估可行性。至於共享運具自治法規，因涉及交通管理及道路使用權責，短期內將先透過契約規範業者，並與建設處交通科研議後續法制作業。

花蓮縣府觀光處長余明勲今天在議會報告「花蓮縣公共自行車租賃系統建置及營運管理計畫」，對於收費方案會再評估。記者王思慧／攝影
花蓮縣府觀光處長余明勲今天在議會報告「花蓮縣公共自行車租賃系統建置及營運管理計畫」，對於收費方案會再評估。記者王思慧／攝影

雙北 議員 免費 花蓮 自行車

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