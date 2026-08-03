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宜蘭南澳清潔隊員連爆毒駕酒駕 荒唐出包…鄉公所提5點說明

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
發生在上月30日的南澳鄉另一起清潔隊員執勤酒駕，追撞前車，駕駛被依公共危險罪送辦，南澳清潔隊員連爆毒駕酒駕，接二連三出事。 圖／民眾提供
發生在上月30日的南澳鄉另一起清潔隊員執勤酒駕，追撞前車，駕駛被依公共危險罪送辦，南澳清潔隊員連爆毒駕酒駕，接二連三出事。 圖／民眾提供

宜蘭南澳鄉公所清潔隊爆發隊員毒駕酒駕，員工接二連三出事，挨批管理鬆散、行徑離譜，鄉公所今天發出5點說明，強調這幾起事件屬於個別人員涉嫌違法，應由行為人自己承擔法律及行政責任，公所尊重司法調查並提升管理，維護公共安全、依法行政及族群尊嚴。

南澳清潔隊員行為接連出包，今年6月間有隊員騎機車，被爆疑似酒駕未戴安全帽；7月21日傅姓隊員剛下勤務就因吸毒逆向駕駛，被員警巡邏時攔下發現其神情恍惚，毒品快篩呈安非他命陽性反映，2017年就有吸毒前科；30日漢姓清潔隊員執勤時，酒後駕駛垃圾車前往焚化廠，途中追撞一輛自小客車，酒測值0.36，被依公共危險罪送辦。

清潔隊屬於公務員涉及吸毒駕駛、酒後執勤追撞等違法，消息傳出後，引起各界譁然，質疑鄉公所螺絲鬆了，接二連三荒唐出包。鄉公所今天做出說明，強調南澳鄉公所對於任何危害公共安全及違反法令行為，秉持「依法行政、毋枉毋縱、絕不護短」原則，尊重司法程序、保障當事人權益，5點說明如下：

一、傅姓隊員經警方攔查後，毒品檢測呈陽性反應，案件已依法移送司法機關偵辦，相關事實及法律責任仍應以司法調查及法院最終裁判結果為準。公所尊重司法獨立，並將全力配合相關機關調查。

二、另有隊員涉酒後駕車案件，鄉公所啟動行政調查，依相關法令及宜蘭縣南澳鄉公所清潔隊工作規則檢討行政責任，後續將視司法及行政調查結果，依法採取適當處置。

三、維護公共安全是公所最重要的管理原則，清潔隊已建立執勤前酒精檢測，勤務結束返隊酒精檢測，未來持續檢討精進管理措施，強化法治安全教育、毒品防制宣導及異常徵兆通報，從制度面降低風險，提升治理品質。

四、本案屬個別人員涉嫌違法事件，應由行為人依法承擔相應法律及行政責任，呼籲社會各界秉持客觀、公正及衡平原則看待個案。

五、鄉公所絕大多數同仁恪守法令，個人違法行為不代表機關整體，更不代表原住民族文化價值，維護公共安全、依法行政及維護族群尊嚴三者同等重要。

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南澳鄉公所清潔隊員逆向毒駕，遭員警攔下後快篩呈陽性反應，被依公共危險及毒品罪送辦。圖／警方提供
南澳鄉公所清潔隊員逆向毒駕，遭員警攔下後快篩呈陽性反應，被依公共危險及毒品罪送辦。圖／警方提供

南澳鄉公所清潔隊員涉嫌逆向毒駕，駕駛的小貨車遭員警攔下，駕駛經快篩驗出安非他命毒品陽性反應，已經無法安全駕駛，涉及公共安全。圖／警方提供
南澳鄉公所清潔隊員涉嫌逆向毒駕，駕駛的小貨車遭員警攔下，駕駛經快篩驗出安非他命毒品陽性反應，已經無法安全駕駛，涉及公共安全。圖／警方提供

南澳鄉公所清潔隊員涉嫌逆向毒駕，警方鳴笛追車攔查，查出隊員有安非他命毒品陽性反應，已經無法安全駕駛，而且還有吸毒前科。圖／警方提供
南澳鄉公所清潔隊員涉嫌逆向毒駕，警方鳴笛追車攔查，查出隊員有安非他命毒品陽性反應，已經無法安全駕駛，而且還有吸毒前科。圖／警方提供

南澳鄉公所清潔隊員涉嫌逆向毒駕，遭員警攔下，快篩驗出安非他命毒品陽性反應，已經無法安全駕駛，而且還有吸毒前科。圖／警方提供
南澳鄉公所清潔隊員涉嫌逆向毒駕，遭員警攔下，快篩驗出安非他命毒品陽性反應，已經無法安全駕駛，而且還有吸毒前科。圖／警方提供

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