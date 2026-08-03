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第58屆國際少年運動會開幕 李洋勉選手勇於挑戰

中央社／ 花蓮縣3日電

第58屆國際少年運動會昨晚在花蓮縣立體育館開幕，來自26個國家、68座城市近1300名選手等齊聚花蓮，揭開為期5天的體育盛會；運動部長李洋勉勵選手勇於挑戰，在交流中互相學習。

花蓮縣政府表示，本屆國際少年運動會自3日至5日展開田徑、游泳、3對3籃球、足球、網球、桌球、跆拳道及射箭等8項賽事，各國青少年選手將在競技場上切磋技藝、交流互動，以運動建立跨越國界的友誼。

李洋致詞表示，國際少年運動會是青年運動員挑戰自我、實現夢想的重要舞臺，也是培養國際視野與跨文化交流的寶貴機會。他勉勵所有選手勇於挑戰、全力以赴，在競技中追求卓越，在交流中互相學習，享受比賽、珍惜友誼，讓這段在花蓮的旅程成為人生難忘的青春回憶。

國際少年運動會長Mr. Igor Topole表示，國際少年運動會不僅是一場競技賽事，更是培養友誼、尊重與相互理解的重要平台，期勉所有年輕選手秉持公平競爭精神，尊重每一位對手、支持每一位隊友，並珍惜跨越國界所建立的友誼，因為這份友誼將比獲得獎牌更加長久而珍貴。

縣長徐榛蔚致詞表示，國際少年運動會不僅是青少年競技的舞台，更是城市交流、文化互動與國際友誼的重要平台。花蓮十分榮幸承辦本屆賽事，希望透過運動拉近世界距離，讓來自各國的青年朋友在競技中突破自我、在交流中建立友誼，並深入感受花蓮豐富的人文底蘊與自然之美，將花蓮的熱情與美好帶回世界各地。

國際少年運動會會旗升旗儀式，由運動員代表花崗國中黃于恩及裁判代表桌球裁判長鍾莉娟宣誓，花蓮射箭選手高卉唐擔任聖火代表，引燃象徵希望、和平與友誼的賽會聖火；隨著聖火燃起，百名阿美族人攜手圍舞，眾人手牽手、肩並肩圍成圓圈，象徵團結、共享與文化傳承，展現花蓮以文化迎接世界、以友誼串聯五大洲的精神意涵。

李洋 運動 國際少年運動會

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