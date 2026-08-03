星期評論／獨立公正是底氣 司法別介選

花蓮地檢署近來大動作偵辦縣府官員，從國中小營養午餐標案案到震災善款案，距地方選舉投票剩不到四個月，讓縣府直指「選前重啟舊案，偵辦時機可議」。司法機關有責任查明真相，但應以專業與公信力回應社會疑慮，避免落入「司法介選」質疑。

花蓮地檢署檢察長陳舒怡今年三月上任時曾宣示「專業是檢察官的底氣」，這句話不僅是對檢察體系的期許，更應成為案件偵辦的核心原則。只有以證據說話，以法律為準，不受外界壓力或政治氛圍左右，社會才能相信司法的獨立公正。

只不過，花檢在兩個月內接連偵辦縣府四到八年前的○二○六、○九一八震災善款案和國中小營養午餐標案，案情雖不同，時機卻巧合，也難怪落人話柄，讓縣府發聲明呼籲司法不應淪為政治操作工具。

回顧大罷免期間，司法介入選舉的爭議引發質疑，檢調全台大規模約談、搜索地方黨部及羈押相關人士，被視為政治追殺，令人質疑司法獨立性。司法偵查本就不應受政治影響，只是「巧合」一再發生，即使依法查辦，也難免啟人疑竇。

恰逢選舉敏感時刻，司法機關更應以高度透明與嚴謹態度面對社會檢驗，否則在資訊快速傳播時代，任何消息都可能對政治氛圍及選民觀感造成影響，甚至衝擊選情。

檢調應透過完整證據與正當程序還原事實真相，無論結果為何，司法機關應秉持專業初衷，讓辦案回歸法律本質，別讓選舉因素模糊焦點，勿重演去年大罷免司法介選疑慮。