基隆蔬食園遊會登場 市議員呂美玲現身說法：藉素食加運動戰勝乳癌

基隆市素食推廣促進會今天在城際轉運站大頂棚廣場，舉辦蔬食推廣園遊會。促進會理事長呂美玲用自身經歷，加上在地團體在會場設攤推廣蔬食，並有舞台表演和摸彩同樂。

呂美玲已擔任6屆市議員，今年競選「7連霸」。她說，自己是在經歷乳癌開刀後，堅持以全植物性飲食，搭配規律運動來調養身體，今年邁入第8年，身體狀況穩定且日益健康。

呂美玲表示，蔬食不是口號，是對自己身體最溫柔的照顧。蔬食不僅是飲食選擇，更是一種生活態度，希望透過園遊會讓更多人認識蔬食對健康的正面影響，更期盼未來持續推廣，讓健康、環保與愛心的種子在基隆扎根。

今天的園遊會場共設21個攤位，包含基隆市天愛社會服務協會的炒米粉、元極舞極樂寺隊的滷味草仔粿、清湶寺油飯、智慧社區發展協會的亞麻仁饅頭，以及讀經學會的台酒蔬per麵等，吸引民眾踴躍品嚐。現場還有衛生局、警察局設立的防詐騙與反毒宣導攤位，以及家暴防治二手義賣，兼具知識與關懷。

舞台節目安排新疆舞、薩克斯風演奏、鍵盤打擊樂，加上讀經學會的經藝誦儒風展演、社區舞蹈班與中東融合風舞蹈等，掌聲不斷。節目進亍中穿插四次摸彩，下午2時圓滿落幕。

基隆市素食推廣促進會今天舉辦蔬食推廣園遊會，希望透過表演、設攤和宣導，讓更多人認識蔬食對健康的正面影響。圖／基隆市素食推廣促進會提供

基隆市素食推廣促進會今天舉辦蔬食推廣園遊會，希望透過表演、設攤和宣導，讓更多人認識蔬食對健康的正面影響。圖／基隆市素食推廣促進會提供

基隆市素食推廣促進會今天舉辦蔬食推廣園遊會，希望透過表演、設攤和宣導，讓更多人認識蔬食對健康的正面影響。圖／基隆市素食推廣促進會提供

基隆市素食推廣促進會今天舉辦蔬食推廣園遊會，希望透過表演、設攤和宣導，讓更多人認識蔬食對健康的正面影響。圖／基隆市素食推廣促進會提供