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基隆市曲水里有里民活動中心啟用 開辦課程、社區服務有了專屬空間

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市仁愛區曲水里里民活動中心今天揭幕，基市府民政處長呂謦煒表示，這是完善公共設施、優化基隆在地生活的里程碑。圖／基市府提供
基隆市仁愛區曲水里里民活動中心今天揭幕，基市府民政處長呂謦煒表示，這是完善公共設施、優化基隆在地生活的里程碑。圖／基市府提供

基隆市仁愛區曲水里里民活動中心今天揭幕，基市府民政處長呂謦煒表示，活動中心順利落成啟用，不僅展現民政處與區公所團隊的高度執行力，更是完善公共設施、優化基隆在地生活的重大里程碑。

呂謦煒說，曲水里長期以來缺乏專屬的公共活動空間，市府團隊深知里民的心聲與期待，因此指示區公所推動選址與規畫作業，並在今天落成啟用。

曲水里里民活動中心位在里內交通便利，環境宜人的地點，符合里民日常休憩與交流的需求。呂謦煒說，他要代表基隆市長謝國樑，特別感謝里長徐鄭麗鳳找到絕佳條件的場地，以及全力配合的房東。也要感謝區公所同仁的辛勞推動，以及地方民意代表與各界人士的傾力支持，讓這項凝聚社區向心力的工程得以順利圓滿完成。

呂謦煒指出，活動中心成立象徵著曲水里邁入新的里程碑，這裡未來不只是里民寒暄交流的溫馨據點，更將作為推動在地文化、教育、長者福利及各項公共服務的核心基地。市府團隊未來會持續落實「一里一據點、完善公共服務」的施政理念，讓基隆市的每一個角落都能享有優質的公共設施與幸福感。

呂謦煒說，未來民政處將持續督導並協助各區公所活化里民活動中心之空間運用，導入多元化的課程與社區服務，讓曲水里里民活動中心成為基隆市社區治理與基層幸福感的新典範。

基隆市仁愛區曲水里里民活動中心今天揭幕，基市府民政處長呂謦煒表示，這是完善公共設施、優化基隆在地生活的里程碑。圖／基市府提供
基隆市仁愛區曲水里里民活動中心今天揭幕，基市府民政處長呂謦煒表示，這是完善公共設施、優化基隆在地生活的里程碑。圖／基市府提供

基隆市仁愛區曲水里里民活動中心今天揭幕，基市府民政處長呂謦煒表示，這是完善公共設施、優化基隆在地生活的里程碑。圖／基市府提供
基隆市仁愛區曲水里里民活動中心今天揭幕，基市府民政處長呂謦煒表示，這是完善公共設施、優化基隆在地生活的里程碑。圖／基市府提供

基隆市仁愛區曲水里里民活動中心今天揭幕，基市府民政處長呂謦煒表示，這是完善公共設施、優化基隆在地生活的里程碑。圖／基市府提供
基隆市仁愛區曲水里里民活動中心今天揭幕，基市府民政處長呂謦煒表示，這是完善公共設施、優化基隆在地生活的里程碑。圖／基市府提供

謝國樑 團隊 基隆

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