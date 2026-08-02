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宜蘭員山鄉摘「雙冠」黃衍繽紅肉組冠軍、江文封20.37度奪紅龍果甜王

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
115年蘭陽紅龍果品質評鑑競賽，員山鄉農友表現亮眼，代理縣長林茂盛等人向得獎者祝賀，感謝果農以精湛的栽培技術與細緻的田間管理能力，擦亮「蘭陽紅龍果」品牌。圖／縣府提供
115年蘭陽紅龍果品質評鑑競賽，員山鄉農友表現亮眼，代理縣長林茂盛等人向得獎者祝賀，感謝果農以精湛的栽培技術與細緻的田間管理能力，擦亮「蘭陽紅龍果」品牌。圖／縣府提供

115年蘭陽紅龍果品質評鑑競賽，員山鄉農友表現亮眼，代理縣長林茂盛今天前往黃衍繽果園，頒發「紅肉組第一名」及「甜王組第一名」紅榜，向得獎者黃衍繽、江文封表達祝賀，感謝果農長年深耕土地、追求品質，以精湛的栽培技術與細緻的田間管理能力，擦亮「蘭陽紅龍果」品牌，歡迎消費者把握產季，品嘗來自宜蘭新鮮、安心的好水果。

今年蘭陽紅龍果品質評鑑共有來自全縣5個鄉鎮市、29位農友參賽，最終由員山鄉農會輔導的農友黃衍繽勇奪紅肉組第一名，江文封更以高達20.37度的糖度摘下甜王組第一名。

黃衍繽原本在都市從事印刷業，105年返鄉協助父母栽培紅龍果、番石榴及蓮霧等果樹。面對全新的領域，他從除草、修枝、病蟲害防治到合理化施肥，一步一腳印累積經驗，並積極向產銷班前輩請益，將傳統栽培智慧結合現代農業管理技術，不斷提升品質。

黃衍繽表示，極端氣候已成為農業生產最大挑戰，栽培管理必須依據每年降雨、高溫及病蟲害發生情形調整管理，他堅持草生栽培及友善環境管理，透過合理施肥、精準補充微量元素及減少農藥，提高植株抗病能力，不僅有效降低病蟲害發生率，也兼顧品質及生產效益。

甜王組第一名的江文封重視果園健康管理及果實成熟度控制。他表示，紅龍果的甜度並非單靠施肥就能提升，而是必須兼顧植株健康、生育管理、日照條件及採收時機，讓果實在最佳成熟狀態下採收，才能呈現最自然、最濃郁的風味，今年以20.37度糖度榮獲甜王組第一名，不僅是對栽培技術的肯定，更展現市場競爭力。

與會者現場品嘗紅龍果鳳梨汁，大讚好喝。縣府農業處表示，目前正值產季，紅龍果富含花青素、膳食纖維、維生素及多種礦物質，不僅營養價值高，也是夏季代表性水果。目前正值蘭陽紅龍果盛產期，歡迎向員山鄉農會03-9222161分機22，三星地區農會03-9893900分機60，羅東鎮農會03-9518667分機705，蘭陽金柑生產合作社03-9889063詢問。

代理縣長林茂盛、縣議員黃雯如及林麗、立委吳宗憲服務團隊主任陳志信大力推薦香甜好吃的紅龍果。記者戴永華／攝影
代理縣長林茂盛、縣議員黃雯如及林麗、立委吳宗憲服務團隊主任陳志信大力推薦香甜好吃的紅龍果。記者戴永華／攝影

青農黃衍繽勇奪「蘭陽紅龍果品質評鑑」競賽的紅肉組第一名，表現亮眼。記者戴永華／攝影
青農黃衍繽勇奪「蘭陽紅龍果品質評鑑」競賽的紅肉組第一名，表現亮眼。記者戴永華／攝影

黃衍繽勇奪「蘭陽紅龍果品質評鑑」競賽紅肉組第一名，他的父親是黃谷釧是紅肉組優勝（右），父子同時獲獎。記者戴永華／攝影
黃衍繽勇奪「蘭陽紅龍果品質評鑑」競賽紅肉組第一名，他的父親是黃谷釧是紅肉組優勝（右），父子同時獲獎。記者戴永華／攝影

員山鄉農友江文封在這次比賽中，以高達20.37度的糖度摘下甜王組第一名。記者戴永華／攝影
員山鄉農友江文封在這次比賽中，以高達20.37度的糖度摘下甜王組第一名。記者戴永華／攝影

紅龍果 宜蘭 紅肉

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