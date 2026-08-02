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投幣20元停整天！礁溪出現無柵欄「誠實停車場」投不投錢靠良心

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪鄉出現超佛心「誠實停車場」，停車只需在進出口「信箱」投幣20元可停一整天，繳不繳費全憑良心。消息傳出後，佛心停車場在網路迅速爆紅，吸引有些遊客開車想去停停看，話題性十足。圖／民眾提供
礁溪鄉出現超佛心「誠實停車場」，停車只需在進出口「信箱」投幣20元可停一整天，繳不繳費全憑良心。消息傳出後，佛心停車場在網路迅速爆紅，吸引有些遊客開車想去停停看，話題性十足。圖／民眾提供

宜蘭礁溪鄉出現超佛心「誠實停車場」，一次停車只需20元能停一整天，而且進出完全沒有柵欄、繳費機與管理人員，僅在進出口處放置「信箱」供民眾自行投幣，繳不繳費全憑良心。消息傳出後，佛心停車場近日在網路迅速爆紅，吸引有些遊客開車想去停停看，話題性十足。

這座位於二城地區的停車場，過去曾由對面蔥油餅業者承租提供顧客使用，後來有停車場業者以高出數倍的租金接手經營。隨著時間推移，經營型態變化，翻開Google街景地圖記錄，該處在2022年時設有自動柵欄與繳費機，當時一天收費上限為100元，與一般私有停車場無異。

到了2023年，場內雖然持續保留柵欄與繳費機設備，但收費方式降價改為「一次20元」；2025年7月，業者乾脆把所有自動化設備全部拆除，僅在現場放置一座信箱，轉型為無人看管、完全仰賴車主自主投幣的「誠實停車場」，吸引不少路過民眾關注。

現場沒有鎖車設備或防逃費柵欄，車主離開時是否自律投幣根本無人監督。前來停車的民眾黃先生笑稱，離場時全憑自覺投20元，就算沒投錢，別人也不知道，完全是「測試道德極限」；也有人盛讚鄉下人相當佛心，這種不設限的經營模式「很酷」。

不過，這種極度信任顧客的經營型態也伴隨風險。現場僅靠一座帶有簡單密碼鎖的信箱收費，防盜功能有限，過去就曾遭到宵小竊賊光顧，破壞信箱偷走錢；但即便如此，業者依然維持這種無人管理模式，展現對人性的高度信任。

一次20元無人「誠實停車場」在礁溪當地迅速竄紅，不僅為前往宜蘭旅遊的民眾提供高CP值的停車選擇，也考驗著每位駕駛人的公德心與誠信。

礁溪鄉出現超佛心「誠實停車場」，停車只需在進出口「信箱」投幣20元可停一整天，繳不繳費全憑良心。消息傳出後，佛心停車場在網路迅速爆紅，吸引有些遊客開車想去停停看，話題性十足。圖／民眾提供
礁溪鄉出現超佛心「誠實停車場」，停車只需在進出口「信箱」投幣20元可停一整天，繳不繳費全憑良心。消息傳出後，佛心停車場在網路迅速爆紅，吸引有些遊客開車想去停停看，話題性十足。圖／民眾提供

礁溪鄉出現超佛心「誠實停車場」，停車只需在進出口「信箱」投幣20元可停一整天，繳不繳費全憑良心。消息傳出後，佛心停車場在網路迅速爆紅，吸引有些遊客開車想去停停看，話題性十足。圖／民眾提供
礁溪鄉出現超佛心「誠實停車場」，停車只需在進出口「信箱」投幣20元可停一整天，繳不繳費全憑良心。消息傳出後，佛心停車場在網路迅速爆紅，吸引有些遊客開車想去停停看，話題性十足。圖／民眾提供

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礁溪 停車場 蔥油餅

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