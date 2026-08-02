基隆市私立名人幼兒園爆發虐童案件後，監視影像成為案情突破的重要關鍵，市長謝國樑日前在議會表示，市府近日將研議「基隆市幼兒園監視器管理自治條例」，強制各公私立幼兒園設置監視器並保存監視畫面，未來平時即可抽查，發生案件時才有完整影像可調查，追出真相，未來不配合業者將重罰，甚至不惜要求退場。

謝國樑說，過去對幼兒園設置監視器都是鼓勵並補助，但未強制執行，未來會從教育處編列經費，有專責單位看監視器，先採人工再從科技著手，以後如果業者無法提供監視畫面將祭重罰，因為有畫面，市府平日就可以抽查，建立全面性監看的機制，才能防範於未然，不是等虐童案件發生了再來處理。

謝國樑指出，未來若再發生類似案件，將由市府秘書長組成跨局處的專責小組，直接對社會大眾說明市府因應作為及舉措。後續對幼兒園所的稽查，也將從原本的「有沒有監視畫面」，轉為「有沒有清晰的監視畫面」。

謝國樑表示，市府近日就會研議「基隆市幼兒園監視器管理自治條例」，強制要求基隆市內所有公私立幼兒園應提供清晰、完整且天數足夠的影像，並提高稽查頻率，若影像不全，將不再限期改善，而是直接開罰，甚至嚴重者要求退場也在所不惜。

市府代理教育處長楊桂杰說，保存影像對未來發生相關案件真相調查相當重要，才能重建SOP，公私立幼兒園目前裝設主要還是採取鼓勵然後給予補助，未來朝未來強制裝設方向努力，名人幼兒園是很好的案例。未來只要被陳情、稽查或評鑑時有違規紀錄、進入不當管教調查程序等狀況都會列入「風險評估幼兒園」，加強稽查的頻率，維護幼兒安全受教的環境，減少不當管教發生。

防虐童基隆將強制公私立設監視器，謝國樑：研議幼兒園監視器自治條例。記者游明煌／翻攝