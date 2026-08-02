3分球「撞網」！宜蘭國5驚見「鳥籠籃球場」 網酸：腦袋有洞嗎？

宜蘭多雨，五結鄉公所爭取在國道5號高架橋下興建籃球場，方便民眾避雨打球；不料，施工單位為防止籃球滾落馬路，竟用防護網將球場「全方位包緊緊」，造型酷似巨型鳥籠，網子甚至只有比籃板高約20公分，導致三分球根本無法拋物出手，引起網友熱議。

這座「神設計」球場曝光後，有網友在臉書社團宜蘭知識+貼文：「我家旁邊五結高速公路下新的籃球場....我覺得只適合灌籃跟上籃，網子比籃板高20公分，怎投球？」歐志銘老師也在臉書發文質疑，國道五號五結交流道底下的「鳥籠籃球場」，請問各位打籃球的大哥，這個球場可以打球嗎？

貼文一出，瞬間吸引大批網友留言洗版寫下「奇觀！」、「奇葩」、「腦袋有洞嗎」、「超瞎的設計」、「爛工程」、「哪個天才發明的？只能灌籃啦」、「哪個單位蓋的？沒打過籃球嗎？」狂酸設計單位完全不懂運動邏輯。

更有網友幽默諷刺「包成這樣」、「籃網包住籃框，這是籃球遊戲沒錯啊」、「偽裝成籃球場的鳥籠」、「養“鴿子”用的」；也有民眾看不下去，建議「不如拿來當皮克球場」、「可惜了，頂網也不能當羽毛球場」，認為現狀根本無法進行正常籃球賽事。

對此，五結鄉公所緊急回應，該球場由公所爭取設置，目的在提供縣民新的運動休閒空間，目前工程雖然完工但「尚未驗收」，針對民眾與網友提出的問題與意見，公所內部會再做進一步討論，研議是否改善。

國5高架橋下驚見「鳥籠」籃球場，施工單位將球場的四面八方全部架設圍網，網子甚至只比籃板高約20公分，投3分球會觸網，遭民眾批評「奇觀」、「超瞎設計」。圖／翻攝自宜蘭知識+