快訊

融資數據突然消失 是誰在「四貸同堂」熱潮下，不讓市場看清槓桿？

0050成分股沒全漲停憑什麼飆漲停？政大教授周冠男揭秘：套利機制暫時失效

林青霞悲痛送46年摯友！施南生追思會眾星雲集 周潤發、梁朝偉全現身

聽新聞
0:00 / 0:00

3分球「撞網」！宜蘭國5驚見「鳥籠籃球場」 網酸：腦袋有洞嗎？

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國5高架橋下驚見「鳥籠」籃球場，施工單位將球場的四面八方全部架設圍網，網子甚至只比籃板高約20公分，投3分球會觸網，遭民眾批評「奇觀」、「超瞎設計」。圖／翻攝歐志銘臉書
國5高架橋下驚見「鳥籠」籃球場，施工單位將球場的四面八方全部架設圍網，網子甚至只比籃板高約20公分，投3分球會觸網，遭民眾批評「奇觀」、「超瞎設計」。圖／翻攝歐志銘臉書

宜蘭多雨，五結鄉公所爭取在國道5號高架橋下興建籃球場，方便民眾避雨打球；不料，施工單位為防止籃球滾落馬路，竟用防護網將球場「全方位包緊緊」，造型酷似巨型鳥籠，網子甚至只有比籃板高約20公分，導致三分球根本無法拋物出手，引起網友熱議。

這座「神設計」球場曝光後，有網友在臉書社團宜蘭知識+貼文：「我家旁邊五結高速公路下新的籃球場....我覺得只適合灌籃跟上籃，網子比籃板高20公分，怎投球？」歐志銘老師也在臉書發文質疑，國道五號五結交流道底下的「鳥籠籃球場」，請問各位打籃球的大哥，這個球場可以打球嗎？

貼文一出，瞬間吸引大批網友留言洗版寫下「奇觀！」、「奇葩」、「腦袋有洞嗎」、「超瞎的設計」、「爛工程」、「哪個天才發明的？只能灌籃啦」、「哪個單位蓋的？沒打過籃球嗎？」狂酸設計單位完全不懂運動邏輯。

更有網友幽默諷刺「包成這樣」、「籃網包住籃框，這是籃球遊戲沒錯啊」、「偽裝成籃球場的鳥籠」、「養“鴿子”用的」；也有民眾看不下去，建議「不如拿來當皮克球場」、「可惜了，頂網也不能當羽毛球場」，認為現狀根本無法進行正常籃球賽事。

對此，五結鄉公所緊急回應，該球場由公所爭取設置，目的在提供縣民新的運動休閒空間，目前工程雖然完工但「尚未驗收」，針對民眾與網友提出的問題與意見，公所內部會再做進一步討論，研議是否改善。

國5高架橋下驚見「鳥籠」籃球場，施工單位將球場的四面八方全部架設圍網，網子甚至只比籃板高約20公分，投3分球會觸網，遭民眾批評「奇觀」、「超瞎設計」。圖／翻攝自宜蘭知識+
國5高架橋下驚見「鳥籠」籃球場，施工單位將球場的四面八方全部架設圍網，網子甚至只比籃板高約20公分，投3分球會觸網，遭民眾批評「奇觀」、「超瞎設計」。圖／翻攝自宜蘭知識+

國5高架橋下驚見「鳥籠」籃球場，施工單位將球場的四面八方全部架設圍網，網子甚至只比籃板高約20公分，投3分球會觸網，遭民眾批評「奇觀」、「超瞎設計」。圖／翻攝歐志銘臉書
國5高架橋下驚見「鳥籠」籃球場，施工單位將球場的四面八方全部架設圍網，網子甚至只比籃板高約20公分，投3分球會觸網，遭民眾批評「奇觀」、「超瞎設計」。圖／翻攝歐志銘臉書

宜蘭 籃球 球場

延伸閱讀

「2026第十屆桃園盃全國三對三籃球賽」 結合珍珠海岸音樂季籃下開戰

迪卡儂門市地點有玄機？他揭「1套路」超強 網讚：很聰明

不只一次跑來蓋豪宅！板橋大遠百驚見「頂級住客」 網笑：住得比我好

NBA／真愛不是籃球！約柯奇勇奪賽馬冠軍激動爆哭

相關新聞

防虐童基隆將強制公私立設監視器 謝國樑：研議幼兒園監視器自治條例

基隆市私立名人幼兒園爆發虐童案件後，監視影像成為案情突破的重要關鍵，市長謝國樑日前在議會表示，市府近日將研議「基隆市幼兒園監視器管理自治條例」，強制各公私立幼兒園設置監視器並保存監視畫面，未來平時即可抽查，發生案件時才有完整影像可調查，追出真相，未來不配合業者將重罰，甚至不惜要求退場。

3分球「撞網」！宜蘭國5驚見「鳥籠籃球場」 網酸：腦袋有洞嗎？

宜蘭多雨，五結鄉公所爭取在國道5號高架橋下興建籃球場，方便民眾避雨打球；不料，施工單位為防止籃球滾落馬路，竟用防護網將球場「全方位包緊緊」，造型酷似巨型鳥籠，網子甚至只有比籃板高約20公分，導致三分球根本無法拋物出手，引起網友熱議。

花蓮金針花季開跑倒數 赤科山再次攜手卡娜赫拉、富里三寶陪賞花

花蓮金針花季將於8月8日登場，玉里鎮赤科山與富里鄉六十石山今年分別保留40公頃及35公頃金針花供遊客觀賞，其中赤科山第四度與日本知名插畫角色「卡娜赫拉」合作，六十石山則由富里三寶陪伴遊客賞花，預計8月中旬後陸續迎來最佳花期。

宜蘭傳藝園區變身沈浸式互動劇場 10周年限定「YA傳藝」一票暢玩日夜

迎接全聯善美的文化藝術基金會接手營運宜蘭傳藝園區的第10個年頭，特別於8月首兩個週末隆重推出10周年限定盛事「2026 YA傳藝」。活動期間營運時間特別延長至晚間8時30分，打造全年極為難得的夜間開放時段。透過夢幻夜間裝置、高互動街頭表演與道地台味市集，邀請全台民眾在盛夏夜色裡，體會傳統文化與現代觀光交織的獨特魅力。

宜蘭再增4處科技執法 全天運作

宜蘭縣新增四處科技執法路段昨起上路，分別在宜蘭市二處、五結鄉、頭城鎮各一處，取締包括違規停車、闖紅燈、違規轉彎等，全天候二十四小時運作。目前全縣累計科技執法已達二十一處。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。