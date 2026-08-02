花蓮金針花季開跑倒數 赤科山再次攜手卡娜赫拉、富里三寶陪賞花

花蓮金針花季將於8月8日登場，玉里鎮赤科山與富里鄉六十石山今年分別保留40公頃及35公頃金針花供遊客觀賞，其中赤科山第四度與日本知名插畫角色「卡娜赫拉」合作，六十石山則由富里三寶陪伴遊客賞花，預計8月中旬後陸續迎來最佳花期。

玉溪農會總幹事蔡宗翰表示，赤科山金針花種植面積約300公頃，今年留花面積40公頃，由於先前山區降雨不足，直到7月底有颱風外圍環流挹注雨量，花況才逐漸好轉，預估8月中旬起進入盛開期，花季將持續至10月11日。

蔡宗翰指出，今年赤科山再度與日本人氣插畫家「卡娜赫拉」聯名，並以「金彩赤科山」為主題打造特色景點，粉紅兔兔將做成巨型氣球並換上仙子造型，在金針花海前迎接遊客，搭配藍天與金黃色花毯，成為拍照打卡亮點。

富里鄉農會總幹事張素華表示，六十石山金針花種植面積約250公頃，今年留花面積較去年增加5公頃，達35公頃，目前整體花況約一成，964驛站周邊及通往萬人山路段已有約三成花朵綻放，依往年經驗，六十石山約在8月中旬進入盛花期，花期可維持56至60天。

張素華說，為結合地方特色產業，花季期間將安排富里三寶「金針花仙子DORA、米寶及福猩」與遊客互動，推廣富里稻米及竹產業文化。

花蓮縣政府農業處表示，花季期間將實施交通疏導措施，赤科山每天上午8時至下午5時採「主線上山、竹林湖側下山」單向通行管制，僅開放9人座以下小客車及機車進入，並禁止大型遊覽車上山，全線不得臨時停車；如遇豪雨或土石崩塌風險，將停止遊客上山並引導改由竹林路線下山。

六十石山則自8月8日至31日實施「竹田上、萬寧下」單向管制；9月1日至10月11日期間，假日及連續假期維持相同措施，平日則採竹田路雙向通行、萬寧路僅供下山使用，以維持賞花期間交通順暢。

花蓮金針花季將於8月8日登場，玉里鎮赤科山與保留40公頃金針花供遊客觀賞。圖／玉溪農會提供

花蓮富里鄉六十石山由富里三寶陪伴遊客賞金針花。圖為去年花況。圖／富里鄉公所提供