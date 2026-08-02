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吳宗憲「憲政熱映中」羅東懇託會人潮滿場 端出照顧老少幸福政見

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
吳宗憲「憲政熱映中」羅東懇託會人潮滿場，包括鎮長吳秋齡、副議長陳漢鍾等參選人都到場，允諾照顧老少政見，一起作夥拚出幸福宜蘭。圖／吳宗憲競辦提供
吳宗憲「憲政熱映中」羅東懇託會人潮滿場，包括鎮長吳秋齡、副議長陳漢鍾等參選人都到場，允諾照顧老少政見，一起作夥拚出幸福宜蘭。圖／吳宗憲競辦提供

宜蘭縣長參選人吳宗憲最近下鄉舉辦「憲政熱映中」懇託會，羅東鎮氣氛熱絡，昨天在慶昌宮廟前的宣講活動，人潮滿場，包括鎮長吳秋齡、副議長陳漢鍾等參選人都到場。吳宗憲表示，看見大家熱情滿滿、眼神中的期待，深受感動與肩上責任之重，讓老人安心養老、讓年輕人敢生敢養，是他要帶給大家最堅定的承諾。

吳宗憲表示，廟宇是宜蘭鄉親很重要的聚會之處，也是連結鄰里感情的紐帶，在神明面前他不敢說假話，大家都是他的見證人，向大家承諾一定會爭取：

●減輕養育負擔，挺年輕家庭

讓鄉親的孩子從幼兒教育到成長過程得到最好照顧，減輕家長負擔。

●貼心敬老，照顧長輩最用心

全面落實與提升敬老福利！從敬老卡補助到重陽敬老金，每一筆都要幫長輩算得清清楚楚、爭取到底！讓宜蘭的長輩活得健康、活得有尊嚴！

●實實在在，說得到、做得到

每一項政策都不是口號，而是要一條一條拼到好、做到底，吳宗憲一定會努力把羅東鐵路高架做起來，讓羅東大發展，只要是對宜蘭鄉親有益的事，他與團隊一定全力以赴。

吳宗憲感謝所有到場為他加油打氣的逾300位鄉親朋友以及林建榮主委、呂國華前縣長、陳琬惠主委、吳秋齡鎮長、陳漢鍾副議長、陳鴻禧鎮長參選人、黃琤婷議員、林宜弘議員參選人、廖惠麗代表、莊漢源代表、劉承賓代表、許馨尹代表參選人。

「健康快樂，就是我們最大的動力！」吳宗憲懇請大家繼續給予最堅定的支持，與他一起作夥拼，攜手打造更美好、更幸福的宜蘭。

吳宗憲「憲政熱映中」羅東懇託會人潮滿場，包括鎮長吳秋齡、副議長陳漢鍾等參選人都到場，允諾照顧老少政見，一起作夥拚出幸福宜蘭。圖／吳宗憲競辦提供
吳宗憲「憲政熱映中」羅東懇託會人潮滿場，包括鎮長吳秋齡、副議長陳漢鍾等參選人都到場，允諾照顧老少政見，一起作夥拚出幸福宜蘭。圖／吳宗憲競辦提供

吳宗憲「憲政熱映中」羅東懇託會人潮滿場，包括鎮長吳秋齡、副議長陳漢鍾等參選人都到場，允諾照顧老少政見，一起作夥拚出幸福宜蘭。圖／吳宗憲競辦提供
吳宗憲「憲政熱映中」羅東懇託會人潮滿場，包括鎮長吳秋齡、副議長陳漢鍾等參選人都到場，允諾照顧老少政見，一起作夥拚出幸福宜蘭。圖／吳宗憲競辦提供

羅東 吳宗憲 憲政

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