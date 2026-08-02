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宜蘭再增4處科技執法 全天運作

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭報導
宜蘭縣新增4路口科技執法今起上路，其中宜蘭市中山路1段370號前將取締違規停車行為。圖／民眾提供
宜蘭縣新增4路口科技執法今起上路，其中宜蘭市中山路1段370號前將取締違規停車行為。圖／民眾提供

宜蘭縣新增四處科技執法路段昨起上路，分別在宜蘭市二處、五結鄉、頭城鎮各一處，取締包括違規停車、闖紅燈、違規轉彎等，全天候二十四小時運作。目前全縣累計科技執法已達二十一處。

縣警局表示，宜蘭市有兩處，第一個設在中山路一段三七○號處，鄰近縣府及議會，且一旁就是便利超商，不時有民眾在紅線違規停車，影響交通，設置科技執法系統將專責取締違規停車。第二是在宜蘭市一段與環市東、南路口，針對動態違規開罰，包括闖紅燈、占用轉彎車道、不依標誌標線號誌指示行駛等，都將拍照逕行舉發。

五結鄉新設的科技執法位於中正路二段與中正東、中正西路口，同樣取締闖紅燈、違規轉彎等違規行為，此外，為了保障行人路權，也會加強取締車輛不停讓行人，請駕駛人要留意；頭城鎮烏石港北堤的科技執法則是加強取締違規停車。

警方指出，新設四處路口科技執法都是廿四小時運作，會根據大數據及違規樣態科學分析。科技執法用意並非是開罰，而是藉由全天候運作，盼讓民眾養成守法習慣，提升交通安全。

宜蘭 科技執法 闖紅燈

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