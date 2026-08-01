基隆各警察單位最高逾八成出勤未攜「公發警棍」 審計要求檢討

基隆市警察局去年1至9月所屬9個警察單位員警出勤情形表，發現多數單位員警出勤未攜帶警棍警用裝備，其中第一、三、四分局、刑事警察大隊及少年警察隊等5單位，出勤時攜帶警棍之比率介於11％至84％間；甚至有保安警察隊、交通警察隊及婦幼警察隊等3單位出勤未曾攜帶警棍，審計要求檢討。警方說，有的攜自備警棍，將加強宣導出勤時，以攜帶公發配置警棍為主。

基隆審計室指出，依警察局勤務實施細則第50條第1項規定，員警執勤時，應依其任務需要著裝，明確訂定有關勤區查察、巡邏、臨檢、守望及值班等各項外勤任務時應攜帶裝備，均包含警棍及防護型噴霧器等裝備。

審計指出，依據警察局提供去年1至9月所屬9個警察單位員警出勤情形表，其出勤次數介於2445次至3萬1320次間，多數單位員警出勤未攜帶警用裝備，其中第一、三、四分局、刑事警察大隊及少年警察隊等5單位，出勤時攜帶警棍之比率介於11.78％至84.93％間；甚至有保安警察隊、交通警察隊及婦幼警察隊等3單位出勤未曾攜帶警棍。

審計查出，第一、三、四分局、刑事警察大隊、保安警察隊、交通警察隊、少年警察隊及婦幼警察隊等8單位，出勤時攜帶防護型噴霧器之比率亦介11.78％至84.93％間。

基隆審計室函請警察局督促檢討改進，以確保員警執勤安全。

基隆市警局回覆指出，保安警察隊、交通警察隊及婦幼警察隊同仁均自備警棍，非攜用公發配置警棍，後續將加強宣導同仁出勤時，以攜帶公發配置警棍為主，並應落實攜帶防護型噴霧器等警用防身裝備。

據一名員警表示，基隆很多單位警察多不帶公發警棍，有的會帶自備警棍，有警員說，公發警棍不好用，因此才不愛出勤帶公發警棍，有的會帶自己的較順手。