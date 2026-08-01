影／基隆山海藝術節開幕連2周 加碼抽郵輪帶動夏日藝術熱潮

迎接基隆400年，基隆市文化觀光局主辦的「2026基隆山海藝術節」今天在國門廣場開幕，到8月15日，在國門廣場、要塞司令部及七堵鐵道紀念公園三大場域，透過馬戲、戲曲、布袋戲、舞蹈及跨域表演藝術，將山、海、城轉化為舞台，吸引眾多市民與遊客共襄盛舉。

市長謝國樑表示，今年適逢基隆400年，不僅是回顧城市歷史的重要時刻，更是展望未來的新起點。山海藝術節已成為基隆重要的文化品牌，市府將持續以文化為城市發展的重要力量，讓藝術走入公共空間，吸引更多市民及旅人走進基隆，感受獨特的山海風貌、人文底蘊與港灣城市魅力。

文化觀光局長江亭玫說，今年以「孩在飛翔」為策展主題，「孩」象徵孩子，也代表城市持續創新的想像力；「飛翔」則寓意基隆站在四百年的歷史基礎上，以文化為翼、以藝術為橋樑，串聯歷史、生活與未來，讓藝術真正走進市民生活，打造屬於基隆的城市藝術品牌。

今天由八斗國小原舞隊揭開序幕，接續由創造焦點、犀牛劇團及台灣特技團接力演出，融合特技、劇場與馬戲元素，展現夏日藝術氛圍。

藝術節各場次皆安排消費三攤即可參加摸彩活動，送出基隆長榮桂冠酒店假日住宿券、海景咖啡廳餐券及基隆觀光巴士雙人套票等。「四場集章抽大獎」，民眾完成四場活動指定集章，即可參加壓軸抽獎，有機會獲得麗星郵輪探索星號3天2夜單人遊程。

唐美雲歌仔戲團、霹靂布袋戲、神色舞行、優尼客當代馬戲團、刺點創作工坊及Mr.YES等團隊接力演出，詳情及場次可上基隆市文化觀光局官網查詢。

基隆山海藝術節開幕連2周，加碼抽郵輪帶動夏日藝術熱潮。圖／基隆市政府提供

基隆山海藝術節開幕連2周，加碼抽郵輪帶動夏日藝術熱潮。圖／基隆市政府提供