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花蓮漁港開放垂釣已5件違規 縣府推廣友善規範上百人享受釣魚樂

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府今天在花蓮漁港辦釣魚活動，推廣友善釣魚，吸引大批釣客垂釣。圖／縣府農業處提供
花蓮縣府今天在花蓮漁港辦釣魚活動，推廣友善釣魚，吸引大批釣客垂釣。圖／縣府農業處提供

花蓮漁港去年起試辦開放友善釣魚區，為兼顧漁民作業權益，已全面建置科技執法設備，至今共取締5件違規垂釣行為。縣府今天舉辦釣魚活動，吸引逾百名大小釣客試手氣，藉此宣導相關規範，呼籲釣友尊重漁船作業，並維護港區清潔及安全。

中央近年推動「向海致敬」與「友善垂釣」政策，花蓮縣府去年10月起公告花蓮漁港開放垂釣區域，目前仍在試辦階段，釣客須穿戴防滑鞋、救生衣等，並限手持釣竿不得使用網具，垂釣活動不得妨礙港區船舶航行及漁民作業。

不過，試辦以來仍有漁民對於漁港開放垂釣不表認同，縣府持續宣導友善釣魚規範，並在港區全面建置科技執法設備，盼兼顧漁業生產與休閒活動需求。

縣府農業處表示，目前已經裁罰5件，都是違規停車並在非開放區釣魚，另有2件違規停車，正請當事人陳述意見。依漁港法，在港區違規垂釣可裁罰3萬到15萬元。

農業處今天下午舉辦「港邊釣魚．青春同樂會」活動，包括大人1場次30人，小朋友體驗組兩場次共60組，全數額滿，現場湧入百餘人，現場還規畫市集、表演，請來藝人羅時豐演出，港邊相當熱鬧。

陳姓釣客說，花蓮漁港主要是釣虱目魚、烏魚、倒吊、鸚哥等魚種，可惜今天釣況不是很好，上鉤的魚不多。

縣府農業處長陳淑雯說，友善釣魚不只是享受垂釣樂趣，也希望釣友遵守法令、尊重漁船作業及維護港區安全。今天辦釣魚活動，希望推廣合法、安全、友善的垂釣文化，讓漁港在維持漁業生產的同時，也是兼具休閒與教育功能的公共空間。

花蓮縣府今天在花蓮漁港辦釣魚活動，推廣友善釣魚，吸引大批釣客垂釣。圖／縣府農業處提供
花蓮縣府今天在花蓮漁港辦釣魚活動，推廣友善釣魚，吸引大批釣客垂釣。圖／縣府農業處提供

花蓮縣府今天在花蓮漁港辦釣魚活動，推廣友善釣魚，也有小朋友的「釣魚」體驗。圖／縣府農業處提供
花蓮縣府今天在花蓮漁港辦釣魚活動，推廣友善釣魚，也有小朋友的「釣魚」體驗。圖／縣府農業處提供

花蓮縣府今天在花蓮漁港辦釣魚活動，推廣友善釣魚，吸引大批釣客垂釣。圖／縣府農業處提供
花蓮縣府今天在花蓮漁港辦釣魚活動，推廣友善釣魚，吸引大批釣客垂釣。圖／縣府農業處提供

花蓮 釣魚 漁民

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