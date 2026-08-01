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無立即破壞跡象…萬里溪堰塞湖水位升高約90公分 維持穩定溢流
林業及自然保育署花蓮分署監測萬里溪堰塞湖，今天發現水位上升約80至90公分，推測是因右側崩塌下滑堆積至河床導致，目前仍維持穩定溢流，雨量預測未達警戒標準。
萬里溪堰塞湖從6月21日被發現時，水位高程從最初的1086公尺，7月22日再度因崩塌長高1.5公尺至1090.5公尺。林保署花蓮分署今天監測發現，蓄水量約618.16萬立方公尺，水位高程來到1091.4公尺，且維持至少3天以上。
林保署花蓮分署表示，推測是右側崩塌緩慢下滑堆積河床，導致水位上升80至90公分，但整體水量對下游影響範圍仍侷限於河道內。
依據今天上午6時無人機空拍影像、水位監測等綜合評估，林保署花蓮分署指出，萬里溪堰塞湖仍維持穩定溢流，壩體僅出現輕微沖刷及下切情形，整體結構仍維持完整，無立即性破壞跡象。
林保署花蓮分署表示，依據氣象署定量降水預報，萬里溪堰塞湖上游集水區未來12小時累積雨量及未來24小時累積雨量3.2毫米，皆未達警戒發布標準，將持續掌握堰塞湖變化，依監測結果滾動調整警戒。
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