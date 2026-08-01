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淡蘭百年古道10周年走讀暖暖山林故事 「基隆活字典」導覽

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
為慶祝淡蘭百年山徑10周年及基隆建城400年，基隆市文化觀光局規畫三場文化走讀。圖／基隆文觀局提供
為慶祝淡蘭百年山徑10周年及基隆建城400年，基隆市文化觀光局規畫三場文化走讀。圖／基隆文觀局提供

為慶祝淡蘭百年山徑10周年及基隆建城400年，基隆市文化觀光局規畫三場文化走讀，最後一場今天結合暖暖文史巡禮、自然生態探索及手作體驗，帶領民眾深入暖暖聚落、歷史宮廟與暖暖溪散步道，透過走讀活動鼓勵民眾走進暖暖的山林故事，認識在地文史。

基隆市文化觀光局長江亭玫說，今年淡蘭百年山徑系列活動以「暖暖慢旅・森森呼吸」為主軸，從森林療癒、人文生態到山水健行，帶領民眾以慢旅行的方式走入暖暖，重新認識淡蘭古道的歷史文化、生態環境與地方特色，也讓更多人看見基隆豐富的文化地景與山林魅力。

有「基隆活字典」的文史專家李正仁與基隆社區大學游淑君老師今天擔任導覽講師，帶領學員展開「暖暖文史巡禮」，自暖暖火車站出發，依序走訪兩百多年的暖暖安德宮、俯瞰基隆河的金山寺、福興宮等重要信仰場域，再前往暖暖親水公園、親水吊橋、暖心公園、百年幫浦間及雙生土地公廟。

李正仁說明暖暖聚落的發展歷程、信仰文化、水文環境與地方故事，讓參與民眾用雙腳與雙眼感受淡蘭古道與聚落發展密不可分的歷史脈絡。在淡蘭資訊站拉波波村，安排「童軍繩結提袋水苔球」手作課程，運用童軍繩結技巧編織提袋。

參與民眾回饋，透過這次文史導覽深入認識暖暖，才發現這座小鎮蘊藏著豐富的歷史文化與自然景觀。從百年廟宇、淨水廠到雙生土地公廟，每一站都有。

江亭玫示，未來將持續推動淡蘭古道文化保存、環境教育及深度旅遊，讓這條承載百年歷史的國家級綠道持續串聯地方文化、生態景觀與居民生活，共同延續淡蘭山徑珍貴的文化價值。

為慶祝淡蘭百年山徑10周年及基隆建城400年，基隆市文化觀光局規畫三場文化走讀。圖／基隆文觀局提供
為慶祝淡蘭百年山徑10周年及基隆建城400年，基隆市文化觀光局規畫三場文化走讀。圖／基隆文觀局提供

淡蘭百年古道10周年走讀暖暖山林故事，「基隆活字典」李正仁導覽。圖／基隆文觀局提供
淡蘭百年古道10周年走讀暖暖山林故事，「基隆活字典」李正仁導覽。圖／基隆文觀局提供

為慶祝淡蘭百年山徑10周年及基隆建城400年，基隆市文化觀光局規畫三場文化走讀。圖／基隆文觀局提供
為慶祝淡蘭百年山徑10周年及基隆建城400年，基隆市文化觀光局規畫三場文化走讀。圖／基隆文觀局提供

為慶祝淡蘭百年山徑10周年及基隆建城400年，基隆市文化觀光局規畫三場文化走讀。圖／基隆文觀局提供
為慶祝淡蘭百年山徑10周年及基隆建城400年，基隆市文化觀光局規畫三場文化走讀。圖／基隆文觀局提供

基隆 故事 淡蘭古道

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