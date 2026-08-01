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外地工作父母福音 基隆七堵室內兒童樂園8月起加開平日夜間場次

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆七堵室內兒童樂園8月起加開平日夜間場次。圖／基隆市政府提供
基隆七堵室內兒童樂園8月起加開平日夜間場次。圖／基隆市政府提供

基隆市「一區一室內兒童樂園」到今年7月累積逾71萬人次使用，市府表示，整體滿意度達99%。為讓忙碌的雙薪家庭增進親子互動，在下班之餘也能陪伴孩子至樂園玩樂，市府宣布即日起七堵室內兒童樂園「平日夜間延長開放」到晚上8時30分。

市府表示，「室內兒童樂園」是家長育兒的重要支持資源，過去平日服務時間至下午6時，但許多雙薪家庭反映因工作或通勤因素，家長下班返家後樂園已接近閉館時間，難以在平日享受親子共遊時光。

市府為回應市民需求，七堵室內兒童樂園平日夜間延長開放服務，希望減輕通勤家庭的育兒壓力，讓親子陪伴不再受時間限制。

市長謝國樑表示，「平日夜間延長開放」希望讓更多家庭擁有珍貴的親子相處時光，透過更便利、更貼近家庭需求的服務，讓孩子能在安全舒適的環境中快樂遊戲，也讓家長在繁忙工作之餘，仍有機會陪伴孩子一起探索、學習與成長。在七堵室內兒童樂園，不論大童、小童都能享受遊戲樂趣，讓家庭共享歡樂時光。藉由提升公共遊戲空間的可近性，落實兒童最佳利益，持續打造更加友善的育兒城市。

兒少處長吳雨潔指出，為兼顧兒童作息、服務品質、營運管理及使用率與可服務組數最多，規畫旗艦型的七堵室內兒童樂園大童區和小童區遊樂空間作為平日延長營運的示範場域，每周三至周五增開第5場次，開放時間為平日夜間7時至8時30分。

吳雨潔說，未來也將持續關注入館親子家庭的使用情形，相關反饋意見將作為營運單位日後檢討、精進與滾動式調整的重要依據，持續提供符合家庭需求的優質親子服務，打造更完善的育兒支持服務。

基隆七堵室內兒童樂園8月起加開平日夜間場次。圖／基隆市政府提供
基隆七堵室內兒童樂園8月起加開平日夜間場次。圖／基隆市政府提供

基隆七堵室內兒童樂園8月起加開平日夜間場次。圖／基隆市政府提供
基隆七堵室內兒童樂園8月起加開平日夜間場次。圖／基隆市政府提供

基隆七堵室內兒童樂園8月起加開平日夜間場次。圖／基隆市政府提供
基隆七堵室內兒童樂園8月起加開平日夜間場次。圖／基隆市政府提供

基隆七堵室內兒童樂園8月起加開平日夜間場次。圖／基隆市政府提供
基隆七堵室內兒童樂園8月起加開平日夜間場次。圖／基隆市政府提供

基隆 父母 工作 親子

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