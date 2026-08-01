影／半世紀首次空拍機清洗 基隆地標22.5米白衣觀世音「洗澎澎」

基隆地標中正公園高約五層樓、22.5公尺高的白衣觀世音佛像，自民國58年建立至今，今天首次用空拍機升空清洗，從頭一直到腳部全身分多次洗淨，清洗後變得白白亮亮，吸引不少民眾圍觀。

中正公園的主普壇是雞籠中元祭主祭場所，居高臨下可眺望整個基隆港區，船來船往視野相當廣闊，大佛禪院前聳立的白衣觀世音佛像是最顯著的景觀，高約五層樓有22.5五公尺，慈眉善目守護著基隆。

白衣觀世音佛像曾被選為基隆市八景之首，觀音像內分為5層，可登上佛眼中鳥瞰基隆全景，欣賞遼闊的山海美景，是台灣難得的「觀音媽」大觀音像。

大佛禪院董事長黃丁風說，今天是觀世音菩薩成道紀念日舉行參拜典禮，大佛禪院今天以空拍機為白衣觀音菩薩、十八羅漢清洗，讓佛像乾乾淨淨。因基隆多雨，外觀會有一些雨漬等汙損，以前多是搭鷹架局部補漆、彩繪，用空拍機是多年來首次創舉。

副市長邱佩琳表示，高5層樓的白衣觀世音佛像，與大佛禪院是基隆的地標，也是所有觀光客來的地方，民國58年建立至今，如果空拍機清洗成效不錯，因基隆有很多彩繪的景點，未來會在其他景點採用，就不必花費人力及也能避免危險。另外，市府會整修好大佛禪院外面的地面加以整平，希望吸引更多遊客安全參觀。

中正公園22.5米白衣觀世音首次以空拍機清洗。記者游明煌／攝影

中正公園22.5米白衣觀世音首次以空拍機清洗。記者游明煌／攝影