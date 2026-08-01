宜蘭縣新增4處科技執法 24小時運作取締違停、闖紅燈等違規

宜蘭縣新增4處科技執法路段今天起上路，分別在宜蘭市2處、五結鄉、頭城鎮各1處，取締項目包括違規停車、闖紅燈、違規轉彎等，全天候24小時運作。目前全縣累計科技執法已達21處。

縣警局表示，經評估易肇事路段後，決定新設4處科技執法設備，宜蘭市兩處分別是宜蘭市中山路1段370號前，以及宜蘭市中山路1段與環市東、環市南路口。

宜蘭市中山路一段370處鄰近縣府及議會，且一旁就是便利超商，不時有民眾在紅線違規停車，影響交通，設置科技執法系統將專責取締違規停車。宜蘭市1段與環市東、南路口則是針對動態違規開罰，包括闖紅燈、占用轉彎車道、不依標誌標線號誌指示行駛等，都將拍照逕行舉發。

五結鄉新設的科技執法位於中正路2段與中正東、中正西路口，同樣取締闖紅燈、違規轉彎等違規行為，此外，為了保障行人路權，也會加強取締車輛不停讓行人的行為，請駕駛人要留意；頭城鎮烏石港北堤的科技執法則是加強取締違規停車。

警方指出，新設4處路口科技執法今天起上路，都是24小時運作，會根據大數據及違規樣態進行科學分析。科技執法用意並非是開罰，而是藉由全天候運作，盼讓民眾養成守法習慣，提升交通安全，請用路人一定要遵守交通規則，以免受罰。