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基隆多處路口或公車停靠區旁畫黃線非紅線 審計抓包變相臨停占用

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
審計指出，基隆市長期對於自用小客車違規停放均未有相關適法作為，致違規占用路邊裝卸專用區停車情形普遍存在。記者游明煌／攝影
審計指出，基隆市長期對於自用小客車違規停放均未有相關適法作為，致違規占用路邊裝卸專用區停車情形普遍存在。記者游明煌／攝影

基隆審計室利用Google街景圖及地理資訊系統分析，發現基隆市忠一至忠四路、孝一至孝四路、仁一至仁五路、愛一至愛六路等多個路段標線畫設不當，部分交岔路口或公車停靠區10公尺內畫設黃線，變相允許臨時停車占用，影響行車順暢及安全要求改善。市府表示將檢視調整。

審計檢討指出，交通處為增進交通流暢及確保道路安全，蒐集統計道路交通流量資料、畫設道路標線及管理裝卸專用區等，各年度亦配合編列預算辦理全市主、次要道路交通標誌及標線等設施更新與維護工程，前年和去年預算各為5000萬元及6500萬元。

交通部訂定的停車格位與禁停標線之畫設原則第2點規定，交叉路口及公共汽車招呼站10公尺內應畫設紅線。但經運用 Google街景圖及地理資訊系統分析，發現忠一至忠四路、孝一至孝四路、仁一至仁五路、愛一至愛六路等路段標線畫設，有部分交岔路口或公車停靠區周邊10公尺內畫設黃線，審計認為與規定不符，變相允許臨時停車占用交岔路口車道或公車停靠進出空間，影響行車順暢及安全，尤以市中心車流量高及臨時停車頻繁區域甚多，函請市政府清查不當標線畫妥處。

基隆市政府交通處表示，將持續檢視道路交通狀況及各路口路型條件派工調整。

審計也發現，路邊裝卸專用區多數時段由自用小客車停放，市府未積極處理違規，應依道路交通管理處罰條例處汽車駕駛人不依規定時地停車處600元以上1200元以下罰鍰。

審計說，交通處在全市畫69處路邊裝卸專用區，並委外辦理收費作業，113年12月 12至14日忠二路、孝二路至孝四路、仁二路至仁三路、愛二路至愛三路等27處路段裝卸專用區開單收費資料，該期間停放車輛670輛次，其中538 輛次為自用小客車違規停放，占用比例高達80.30％，交通處長期對於自用小客車違規停放均未有相關適法作為，致違規占用路邊裝卸專用區停車情形普遍存在。

交通處指出，已於現有告示牌面增加違規罰則警語，將研議提供警方開罰機制，併同規劃以智慧停車柱方式強化管理效能。

基隆審計室指基隆多個路段標線畫設不當，部分交岔路口或公車停靠區10公尺內畫設黃線，變相允許臨時停車占用，影響行車順暢及安全要求改善。記者游明煌／攝影
基隆審計室指基隆多個路段標線畫設不當，部分交岔路口或公車停靠區10公尺內畫設黃線，變相允許臨時停車占用，影響行車順暢及安全要求改善。記者游明煌／攝影

基隆 公車

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