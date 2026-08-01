台東森林公園變健康教室！民眾健走騎車找10站 邊運動邊拿金幣

為鼓勵民眾養成規律運動習慣，提升健康識能，台東縣衛生局推出「樂活台東・步步生金」健康推廣活動，今起在森林公園登場，吸引不少民眾利用假日前往健走、騎乘自行車尋找健康打卡站點，在享受戶外自然環境的同時，也能透過闖關活動學習健康知識、累積金幣獎勵。

活動結合森林公園優美景觀與「TTPush」數位服務平台，設計「全民健康計步，每日計步挑戰」及「走亮點・特色路線闖關」兩大活動，希望透過有趣的互動方式，鼓勵民眾把運動融入日常生活，達成「走出健康、提升健康力、好健康有回饋」的目標。

今天活動開跑後，不少民眾走入森林公園，有人沿著園區步道健走，也有人騎著自行車穿梭各處尋找打卡站點。參與民眾表示，過去散步只是單純運動，這次活動結合尋找地點、掃描QR Code及獎勵機制，讓運動過程更有趣，也增加持續參與的意願。

此次「走亮點・特色路線闖關」活動，在森林公園內設置10處健康衛教宣導打卡站點，每個站點皆規劃不同健康宣導主題。民眾走訪各站點並掃描告示牌上的QR Code完成打卡，不僅能獲得金幣獎勵，也能在運動途中吸收健康資訊，讓森林公園化身為一座戶外健康教室。

另外，「全民健康計步，每日計步挑戰」活動自今天起至8月28日舉行，數位會員每日完成5000步以上，即可獲得小遊戲抽獎機會1次，獎項包含10、20、30、40、50枚金幣，最大獎更有機會抽中1000枚金幣；若總金幣獎勵提前發送完畢，活動將提早結束。

衛生局表示，希望藉由活動讓民眾在森林公園的綠意環境中，透過走路、騎車等簡單運動方式培養健康習慣，同時提升健康知識與自我照護能力，讓健康生活成為每天都能實踐的行動。

「走亮點・特色路線闖關」活動將持續至9月30日止，民眾可於園區開放時間參加。衛生局提醒，參與活動前請先下載並註冊TTPush APP，以利即時領取金幣獎勵，戶外活動也應注意防曬、補充水分，並依自身狀況安排適合的運動強度。