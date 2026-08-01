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台東海濱公園垃圾亂象惹議 環保局、市公所擬祭科技執法

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市海濱公園部分涼亭屢見垃圾亂象，除一般垃圾外，檳榔渣、菸蒂及檳榔汁痕跡更讓民眾及清潔人員相當困擾。記者尤聰光／攝影
台東市海濱公園部分涼亭屢見垃圾亂象，除一般垃圾外，檳榔渣、菸蒂及檳榔汁痕跡更讓民眾及清潔人員相當困擾。記者尤聰光／攝影

台東市海濱公園是縣內知名景點，也是民眾晨昏運動、散步及遊客賞海的重要休憩場所，但部分涼亭卻長期存在垃圾亂象。民眾反映，幾乎三不五時就可見塑膠袋、飲料杯、食物包裝、果皮等垃圾散落一地，其中最令人詬病的，莫過於檳榔渣、菸蒂及隨地吐檳榔汁，不僅破壞景觀，也增加第一線清潔人員清理負擔。

市公所表示，針對海濱公園垃圾亂象，不排除與環保局合作，評估在海濱公園設置科技監控設備，透過科技執法提高嚇阻效果，改善公共環境品質，也呼籲民眾切勿心存僥倖，共同維護海濱公園整潔。

有民眾近日拍下海濱公園涼亭照片，只見地面散落各式垃圾，椅子上還留有飲料，休憩空間顯得髒亂不堪。附近居民表示，這樣的情形並非偶發，而是經常可見，每隔一段時間就會出現類似景象，讓不少前來休閒的市民及遊客直搖頭。

洪姓市民說，一般垃圾雖然只要撿拾即可清除，但檳榔渣、菸蒂及檳榔汁卻是最令人反感，也最讓清潔隊員頭痛。檳榔汁吐在地面後容易留下紅褐色汙漬，需要反覆刷洗才能去除；菸蒂體積小、不易清掃，若流入排水系統，更可能造成環境汙染。

更讓人感嘆的是，還有人抱持「反正有清潔隊會清理，他們是領我們納稅錢」的心態。對此，不少民眾認為，清潔隊肩負維護市容整潔的工作，並非替缺乏公德心的人收拾殘局，若任意亂丟垃圾、亂吐檳榔汁成為常態，不僅增加清潔人員工作量，也浪費公共資源，最終仍是全民共同承擔成本。

環保局表示，近年持續推動科技執法，已在環境污染熱點布設AI智慧影像辨識、縮時攝影、CCTV監視系統及無人機巡查等設備，全天候監控違規情形，以提升蒐證效率，遏止亂丟垃圾等污染環境行為。

海濱公園是台東市重要觀光門面，也是許多遊客認識台東的第一印象。民眾認為，再完善的清潔工作，也比不上每個人養成隨手帶走垃圾、不亂丟菸蒂、不隨地吐檳榔汁的習慣，唯有全民共同維護，才能讓美麗的海岸景觀長久保持乾淨，留給下一位使用者舒適、宜人的休憩空間。

海濱公園是台東市重要休閒景點，卻不時出現垃圾滿地情形，民眾盼透過科技執法與公德心提升，共同維護環境整潔。記者尤聰光／攝影
海濱公園是台東市重要休閒景點，卻不時出現垃圾滿地情形，民眾盼透過科技執法與公德心提升，共同維護環境整潔。記者尤聰光／攝影

環保局 垃圾 台東

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台東市海濱公園是縣內知名景點，也是民眾晨昏運動、散步及遊客賞海的重要休憩場所，但部分涼亭卻長期存在垃圾亂象。民眾反映，幾乎三不五時就可見塑膠袋、飲料杯、食物包裝、果皮等垃圾散落一地，其中最令人詬病的，莫過於檳榔渣、菸蒂及隨地吐檳榔汁，不僅破壞景觀，也增加第一線清潔人員清理負擔。

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