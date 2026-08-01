公車營運遭審計點名檢討 謝國樑 童子瑋交鋒

基隆市府公車處經營五十七條路線，審計報告點名有廿六路線載客不佳，且長年虧損累計已逾二十億，另車齡老舊導致拋錨事件頻傳，影響市民搭乘及行車安全，部分公車行駛路線重疊比率高、汰換作業落後，市府指出，加速汰換電動公車時程，及檢討調整路線及班次。

市長謝國樑昨意有所指稱「審計部最近助攻頻頻，他們辛苦了。」民進黨市長參選人、議長童子瑋說，市長施政未把公車改善放在最優先順序，讓人遺憾。

審計報告指出，市府經營五十七條路線，一百七十輛營業大客車，駕駛員人數二四九人。公車處營運虧損，二○二三至去年度虧損七億餘元，補貼金額五億餘元，有一億七五九一萬餘元缺口由公車處自行負擔，去年底止累積虧損已達二十億五三○六萬餘元，為資本額二點二三倍，僅能透過舉債維持營運周轉所需資金，財務負擔日趨加劇。

報告點出，部分公車行駛路線重疊比率高及客座利用率較低，平均每公里載客數未達五人者占百分之八點七七有五條路線，逾五人但未達十人者占百分之三十六點八四有二十一條線。

市府回應，待中央開放受理今年公共運輸計畫補助，積極申請補助營運虧損，另配合公車路網優化、引進電動公車時程及公車處上下車刷卡資料等，以檢討及調整路線及班次。