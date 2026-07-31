基隆原民團體「追悼工殤」爭取職安訓練補助等 副市長允1個月回覆

明天8月1日是原住民族日，基隆市多個原住民團體今天到市政府前舉行「追悼工殤、守護勞動，原民職安不能等」記者會，要求市府補助原住民參加台灣職安卡訓練課程等。副市長方定安接見說，市府重視原住民勞動權益，會在1個月內具體回覆訴求。

基隆市原住民族生活互助協會、工作傷害受害人協會等單位今天在基隆市政府前廣場舉行記者會。協會指出，去年台北跨年晚會舞台搭設期間，一名阿美族青年因工作墜落不幸往生，這起工殤事件顯示原住民族勞工面臨的問題不只是單一事故，而是涉及層層承攬、教育訓練不足、非典型雇用、職災保險保障不足、權益資訊落差，以及事故發生後缺乏即時協助等結構性問題。

協會提出多項訴求，要求市府提供原住民勞工足額的台灣職安卡訓練課程，將課程資訊送進原民社區、教會等處，並對第1次參加台灣職安卡訓練的原住民族勞工，每人補助新台幣3000元，回訓則補助1500元。

協會要求市府編列常態預算，建立簡便的申請制度，並跨局處合作，建立原住民族職災預防與個案協助機制，另同步啟動「守護原民職場安全計畫」，進入部落等地，辦理職災預防與勞動權益宣導。

基隆市原住民族生活互助協會理事長拔耐．茹妮老王說，許多原民從事營造、模板、鷹架、拆除、搬運、清潔、運輸及其他高風險工作，參與國家、城市的建設與發展，但是所承受的危險，往往沒有受到同等重視。

方定安代表市府接受陳情書，他說，市府重視原住民勞動權益，今年已辦理2場職安教育訓練課程，8月也會持續辦理，如果有需求，市府希望能增加課程，讓更多原住民能參加職安訓練。針對的職安訓練補助訴求，市府將從財務負擔等面向，請法制及勞動處評估可行性，盡量在1個月內回覆。

基隆市政府法制及勞動處表示，基隆市模板業職業工會近年來亦積極與職安署合作推動「台灣職安卡」課程，除持續協助宣導及媒合有需求的原住民族朋友參訓外，未來將整合工會、職安署及市府資源，讓更多營造業相關原住民勞工朋友取得「台灣職安卡」。

至於比照台北市提供訓練補助的建議，市府會將此意見納入研議，並參考其他縣市做法，評估需求、經費來源及可行性等，朝兼顧照顧原住民族就業權益與市府財政負擔能力而努力。

市議員陳明建則另外表示，他長期關心勞工朋友的職場安全與勞動權益，不僅持續協助勞工辦理「台灣職安卡」教育訓練，也積極協調勞工相關政策、勞資問題及各項勞動權益，提供勞工朋友最即時的協助與服務。