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迎8月1日原住民族日 台東邀全民穿族服感受「名字的力量」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府迎接8月1日原住民族日，推出「名字的力量」系列活動，邀請民眾穿著族服、走進部落，感受原住民族文化魅力。聯合報系資料照
台東縣政府迎接8月1日原住民族日，推出「名字的力量」系列活動，邀請民眾穿著族服、走進部落，感受原住民族文化魅力。聯合報系資料照

迎接8月1日原住民族日，台東縣政府原住民族行政處今年以「名字的力量」為主題，串聯全縣13鄉鎮市公所、部落及民眾，透過文化體驗、社群響應及部落走讀等活動，邀請民眾從名字、部落與土地出發，重新認識原住民族歷史、文化及多元價值。

縣府表示，今年適逢2026台東博覽會舉辦，原住民族日活動也首度串聯博覽會展館、部落歲時祭儀及各地文化活動，並結合「織・時台東」歲時祭儀暨部落文化平台，鼓勵民眾走出展館、走入部落，深入體驗台東原住民族文化。

今年活動以「原民日在哪裡」及「我是原住民族」兩大主軸展開，除號召各機關、學校及民眾於8月1日穿著族服或配戴原住民族文化元素服飾，響應「全民穿族服日」外，台東博覽會「凹！你是有」原民處特展也將推出「名字的力量－0801我是原住民族」互動體驗。

活動期間，民眾只要完成尋找族群與部落、以族語自我介紹及拍攝文化手勢照片上傳等任務，即可兌換限量紀念品，希望透過互動方式，讓更多人認識台東多元族群文化。

原民處指出，8月1日原住民族日不僅是紀念原住民族正名的重要日子，更是深化文化認同的重要時刻。今年原住民族日與台東博覽會結合，希望讓文化從展館延伸至部落與日常生活，讓更多人不只是看見原住民族文化，更能理解、參與並共同傳承。

縣府也邀請民眾於明天穿著族服、族群傳統服飾或具有原住民族文化意象的服裝與配件，共同響應原住民族日。無論是一件族服、一只織紋包、一條頭帶，或是一件富含文化意義的飾品，都是展現文化認同、支持原住民族文化的重要行動。

台東 原住民族

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