基隆市公車改善進度審計部檢討 謝國樑、童子瑋針鋒相對都回應了

基隆市公車虧損累計逾20億，審計檢討指出，26路線載客不佳、老舊汰換進度落後，市長謝國樑今天回應，「審計部最近助攻頻頻，他們辛苦了。」民進黨市長參選人議長童子瑋則說，市長的施政未把公車改善放在最優先順序，讓人遺憾。

謝國樑今天出席議會臨時會，針對媒體詢問有關市公車審計部的說法，謝回應表示，「審計部最近助攻頻頻，他們辛苦了。」

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天主持議事，童對此表示，基隆市公車使用率非常高，全面汰換老舊公車是市民最關心的問題，市長的施政未把公車改善放在最優先順序，讓人遺憾，雙層巴士的預算應先用來解決市公車品質的改善，施政滿意度會好一點。

基隆市政府公車處經營57條路線，170輛營業大客車，年度行車總班次32萬1740次，駕駛員249人。審計指出，112至114年度虧損計7億6796萬餘元，補貼金額5億9206 萬餘元，營運虧損加劇，累計已逾20億，而車齡老舊肇致拋錨事件頻傳，影響市民搭乘及行車安全，部分公車行駛路線重疊比率高及26條路線載客情形不佳、汰換作業落後。市府回覆加速汰換電動公車時程，檢討及調整路線及班次。

審計年度檢討指出，市府運價補貼配套機制、電動公車汰換時程、駕駛人力及公告班次資訊等均有未盡周妥情事，要求檢討改善，以維護運輸服務品質及強化資源配置效率。