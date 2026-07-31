基隆原民爭取職安訓練補助 副市長允1個月回覆

明天是原住民族日，基隆原住民團體今天要求市府補助原住民參加台灣職安卡訓練課程。副市長方定安表示，市府重視原住民勞動權益，預計於1個月內回覆訴求。

基隆市原住民族生活互助協會、工作傷害受害人協會等單位，今天在基隆市政府前廣場舉行記者會。協會指出，去年台北跨年舞台搭設期間，發生阿美族青年墜落往生，提醒大眾原民勞工面臨層層承攬、訓練不足及權益資訊落差等結構性的問題。

協會提出5項訴求，要求市府提供原住民勞工足額的台灣職安卡訓練課程，並將課程資訊送進原民社區、教會等處，並對第1次參加台灣職安卡訓練的原住民族勞工，每人補助新台幣3000元，回訓則補助1500元。

協會也要求市府編列常態預算，建立簡便的申請制度，並跨局處合作，建立原住民族職災預防與個案協助機制，另同步啟動「守護原民職場安全計畫」，進入部落等地，辦理職災預防與勞動權益宣導。

基隆市副市長方定安代表市府接受陳情書。他表示，市府重視原住民勞動權益，今年已辦理2場職安教育訓練課程，8月也會持續辦理，如果有需求，市府希望能增加課程，讓更多原住民能參加職安訓練。

針對主辦單位提出的職安訓練補助訴求，方定安說，市府將從財務負擔等面向，請法制及勞動處評估可行性，盡量在1個月內回覆。