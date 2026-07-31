影／基市公車虧損逾20億 審計檢討：26條載客不佳、汰換落後

基隆市政府公車處經營57條路線，170輛營業大客車，年度行車總班次32萬1740次，駕駛員249人。審計指出，112至114年度虧損計7億6796萬餘元，補貼金額5億9206 萬餘元，營運虧損加劇，累計已逾20億，而車齡老舊肇致拋錨事件頻傳，影響市民搭乘及行車安全，部分公車行駛路線重疊比率高及26條路線載客情形不佳、汰換作業落後。市府回覆加速汰換電動公車時程，檢討及調整路線及班次。

審計年度檢討指出，市府運價補貼配套機制、電動公車汰換時程、駕駛人力及公告班次資訊等均有未盡周妥情事，要求檢討改善，以維護運輸服務品質及強化資源配置效率。

市府經營57條路線，170輛營業大客車，年度行車總班32萬1740次，駕駛員人數249人。公車處營運虧損，112至114年度虧損7億餘元，補貼金額5億餘元，有1億7591萬餘元缺口由公車處自行負擔，114年底止累積虧損已達20億5306萬餘元，為資本額之2.23 倍。權益呈負值，僅能透過舉債維持營運周轉所需資金，財務負擔日趨加劇。

交通處為配合2030年市區公車全面電動化政策，規畫114至115年度全數汰換現有164輛燃油公車及設置8處充電場站，總經費需求18億元，審計指推動進程大幅落後。

基隆審計室說，部分公車行駛路線重疊比率高及客座利用率較低，其中平均每公里載客數未達5人者占8.77％有5條路線；逾5人但未達10人者占36.84％有21條線，共26條路線載客情形不佳。公車處未配合研議路線調整原則，發函請市政府研謀妥處，確保有限補貼資源運用效率，讓市區公車永續經營。

基隆市政府回覆，持續督導公車處撙節開支及提升營運效率，並持續提報運價差額補貼預算，爭取市議會同意，並等中央開放受理115年公共運輸計畫補助，積極申請補助營運虧損；另將配合公車路網優化、引進電動公車時程及公車處上下車刷卡資料等，以檢討及調整路線及班次。

審計指出，公車平均車齡10年，有150輛超過8年占比88.24％，42輛車齡已逾12年占比24.71％，車齡老舊肇致拋錨事件頻傳，影響市民搭乘體驗及行車安全，汰換公車需求殷切。發函請公車處加強籌措財源，並評估財務負擔量能檢討設計方案，同時督促委託廠商確實檢討計畫執行排程，落實時程管控，如期提供電動公車服務。

基隆市府說，將檢討場站設計方案，並爭取市政府增加補助預算，以降低建置成本及財務衝擊；另將滾動檢討交車、電力供給及工程進度，督促廠商依實況修正時程規畫，汰換電動公車過渡期間規畫租賃低地板公車等因應。