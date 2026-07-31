快訊

強颱白海豚可能不轉彎了 粉專：若1情況離台灣愈近

法官開酸「不要用AI寫上訴狀」 判決內文要原告找「活生生」律師

聽新聞
0:00 / 0:00

影／基市公車虧損逾20億 審計檢討：26條載客不佳、汰換落後

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
審計年度檢討市公車指出，市府運價補貼配套機制、電動公車汰換時程、駕駛人力及公告班次資訊等均有未盡周妥情事，要求檢討改善，記者游明煌／攝影
審計年度檢討市公車指出，市府運價補貼配套機制、電動公車汰換時程、駕駛人力及公告班次資訊等均有未盡周妥情事，要求檢討改善，記者游明煌／攝影

基隆市政府公車處經營57條路線，170輛營業大客車，年度行車總班次32萬1740次，駕駛員249人。審計指出，112至114年度虧損計7億6796萬餘元，補貼金額5億9206 萬餘元，營運虧損加劇，累計已逾20億，而車齡老舊肇致拋錨事件頻傳，影響市民搭乘及行車安全，部分公車行駛路線重疊比率高及26條路線載客情形不佳、汰換作業落後。市府回覆加速汰換電動公車時程，檢討及調整路線及班次。

審計年度檢討指出，市府運價補貼配套機制、電動公車汰換時程、駕駛人力及公告班次資訊等均有未盡周妥情事，要求檢討改善，以維護運輸服務品質及強化資源配置效率。

市府經營57條路線，170輛營業大客車，年度行車總班32萬1740次，駕駛員人數249人。公車處營運虧損，112至114年度虧損7億餘元，補貼金額5億餘元，有1億7591萬餘元缺口由公車處自行負擔，114年底止累積虧損已達20億5306萬餘元，為資本額之2.23 倍。權益呈負值，僅能透過舉債維持營運周轉所需資金，財務負擔日趨加劇。

交通處為配合2030年市區公車全面電動化政策，規畫114至115年度全數汰換現有164輛燃油公車及設置8處充電場站，總經費需求18億元，審計指推動進程大幅落後。

基隆審計室說，部分公車行駛路線重疊比率高及客座利用率較低，其中平均每公里載客數未達5人者占8.77％有5條路線；逾5人但未達10人者占36.84％有21條線，共26條路線載客情形不佳。公車處未配合研議路線調整原則，發函請市政府研謀妥處，確保有限補貼資源運用效率，讓市區公車永續經營。

基隆市政府回覆，持續督導公車處撙節開支及提升營運效率，並持續提報運價差額補貼預算，爭取市議會同意，並等中央開放受理115年公共運輸計畫補助，積極申請補助營運虧損；另將配合公車路網優化、引進電動公車時程及公車處上下車刷卡資料等，以檢討及調整路線及班次。

審計指出，公車平均車齡10年，有150輛超過8年占比88.24％，42輛車齡已逾12年占比24.71％，車齡老舊肇致拋錨事件頻傳，影響市民搭乘體驗及行車安全，汰換公車需求殷切。發函請公車處加強籌措財源，並評估財務負擔量能檢討設計方案，同時督促委託廠商確實檢討計畫執行排程，落實時程管控，如期提供電動公車服務。

基隆市府說，將檢討場站設計方案，並爭取市政府增加補助預算，以降低建置成本及財務衝擊；另將滾動檢討交車、電力供給及工程進度，督促廠商依實況修正時程規畫，汰換電動公車過渡期間規畫租賃低地板公車等因應。

公車 基隆 電動

延伸閱讀

謝國樑免費電動機車喊停 審計檢討：財政未妥善規畫、換電站不足

桃園公車95％準點率民眾無感 交通局：AI新系統8月上線

延後2年通車 台中捷運藍線經費再增1300億

校園營運成本漲 竹市加碼補助…水電最高3.6萬、修繕30萬

相關新聞

百年蹦火仔青鱗魚狂躍海面、火舞照夜空 金山蹦火之夜燃燒北海岸

交通部觀光署北觀處主辦的「曜動北海岸金山蹦火之夜」昨晚在新北市金山金青沙灘登場，吸引超過1000位國內外民眾與遊客參與，「旋舞炎劇團」火舞藝術點亮夜空，海上百年蹦火仔漁法重現，青鱗魚狂躍海面引發全場驚呼連連。

影／基市公車虧損逾20億 審計檢討：26條載客不佳、汰換落後

基隆市政府公車處經營57條路線，170輛營業大客車，年度行車總班次32萬1740次，駕駛員249人。審計指出，112至114年度虧損計7億6796萬餘元，補貼金額5億9206 萬餘元，營運虧損加劇，累計已逾20億，而車齡老舊肇致拋錨事件頻傳，影響市民搭乘及行車安全，部分公車行駛路線重疊比率高及26條路線載客情形不佳、汰換作業落後。市府回覆加速汰換電動公車時程，檢討及調整路線及班次。

屏東法拍遠洋漁船德鴻發號 拍定人要先繳603萬元罰鍰才能過戶

法務部行政執行署屏東分署8月舉行123拍賣會將在8月4日登場，當天最受矚目拍賣標的是遠洋漁船德鴻發號，漁業種類為鮪延繩釣，該案義務人違反遠洋漁業條例的罰鍰，拍定人須先繳清本案罰鍰603萬元與其他費用，才能辦理過戶登記。

家長心痛抗議 虐童案延燒 北市：持續調查

北市幼兒園虐童案延燒，議員徐立信昨早與家長到夏莉絲幼兒園仁愛校區，家長氣憤拿書包和制服砸在門口，議員黃瀞瑩昨也向市長蔣萬安點出另起虐童案，蔣萬安回應，發生不當對待，他同為家長也會感到非常心痛，要求教育局持續調查。

居民反彈 彰化福興、芳苑風機開發計畫遭駁回

環境部昨舉行彰化福漢風力發電廠計畫第二次專案小組初審，環評委員討論後認為，本案對居民、養殖業、酪農業等有重大不利影響，決議不應開發。繼彰化鋐威陸域風電計畫、彰化大城陸域風電計畫後，這是第三例被認定不應開發的陸域風機案。

桃園公車動態資訊 8月導入AI改善

桃園公車近年屢因脫班、誤點及動態資訊不準引發民怨，多名市議員昨在議會也質疑，交通局公布公車準點率達九成五與市民感受落差大，「幽靈公車」問題遲未改善。交通局回應，八月底將完成新一代公車動態資訊系統，導入ＡＩ演算法等，提高預估到站準確率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。