基隆信義區表揚22位模範父親 謝國樑：完善福利長樂65專案

基隆市信義區公所今天表揚22位各里推薦模範父親，感謝他們長年無私奉獻家庭、關懷社會，市長謝國樑出席活動致詞表示，面對高齡化社會，市府將推動各項長者照顧與社會福利政策，完善長照服務，打造幸福宜居的基隆。

今年客家模範父親代表徐正泰，早年辛勤工作養育子女，退休後長期投入社區志工服務，關懷身邊需要幫助的人，將對家庭的愛延伸到整個社區，展現奉獻精神、回饋地方。

謝國樑表示，信義區共有22位模範父親接受表揚，每一位都是值得敬佩的典範，也是「基隆有愛」精神最真實的體現。市府持續致力打造宜居、有愛的城市。面對高齡化社會，市府將持續攜手各區公所，推動各項長者照顧與社會福利政策，完善長照服務及福利措施。

謝國樑指出，市府打造「有愛城市」為重要願景，推動老幼共好、跨代共融及友善全齡等政策，持續完善育兒支持、長者照顧、公共安全與友善步行環境，並推動「長樂65」等長者照顧措施，希望讓長輩健康樂活、子女照顧得安心，讓每一個家庭都能感受到市府的支持與陪伴。

今年中秋節率先實施「長樂65專案」，市府將透過追加預算辦理，預計投入約 5.46億元經費，針對基隆長者普發6500元敬老禮金，凡設籍基隆市滿三年、65歲（原住民55歲）以上之長輩，今年中秋節前皆可領到6500元的敬老禮金。

基隆信義區表揚22位模範父親，謝國樑允諾將完善長照服務及福利措施。圖／基隆市政府提供