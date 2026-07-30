基隆仁愛區光華地下道改善工程與新設曲水里民活動中心即將展開，民進黨市長參選人議長童子瑋今天示，這兩項都是地方鄉親等待多年的基礎建設，他爭取終於陸續開花結果，這些基礎建設未來會持續爭取資源，讓基隆的改變從日常生活中被市民感受到。

童子瑋表示，成功市場旁的光華地下道，每天都有大量里民、學生與菜籃族通行，卻長年存在照明昏暗、牆面斑駁漏水、樓梯坡度過陡等安全問題。過去10年來，地方里長鍥而不捨反映，他也多次協助爭取、安排會勘，改善工程8月開始動工修繕。

童子瑋指出，光華地下道是鄉親前往成功市場採買的重要通道，成功市場上方又是停車場，因此工程規畫必須仔細評估周邊車輛迴轉路幅、市民用路安全與市場出入動線。後續會追蹤光華地下道周邊人行動線改善，爭取進一步增加無障礙設施的可能性。

童子瑋表示，曲水里過去也一直沒有正式、獨立的里民活動空間，每次里內舉辦活動，都只能借用土地公廟前廣場，夏天悶熱，遇到下雨更不方便。從他擔任市議員以來，就持續協助地方爭取活動空間，前陣子終於找到合適地點，成立新的曲水里民活動中心。

童子瑋指出，曲水里民活動中心啟用後，未來不論是節日活動、里民宣導、社區課程，或是鄉親平時坐下來聊天、交流感情，都多了一個安全、舒適，也不受天氣影響的地方可以使用。

童子瑋表示，光華地下道改善工程與曲水里民活動中心，看起來都是很基本的建設，卻深深影響市民生活，也都花了很多年時間爭取，如今開花結果。

基隆光華地下道修繕、設曲水里活動中心，童子瑋：爭取基礎建設。圖／童子瑋辦公室提供