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台東泰源監獄藏神兵！詹姆士用「悶雞桶」烤出金黃桶仔雞

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東泰源監獄收容人以精湛鐵工技術打造「悶雞桶」，獲詹姆士出走料理主持人詹姆士現場實測，大讚器具品質與職人精神。圖／泰源監獄提供
台東泰源監獄收容人以精湛鐵工技術打造「悶雞桶」，獲詹姆士出走料理主持人詹姆士現場實測，大讚器具品質與職人精神。圖／泰源監獄提供

法務部矯正署泰源監獄鐵工自營作業再獲肯定！日前吸引電視節目團走入監獄鐵工場，主持人詹姆士與廖苡喬近距離了解收容人製作遠近馳名的「悶雞桶」過程，更現場利用這項自製產品料理桶仔雞，搭配台東成功漁港新鮮鬼頭刀魚片，展現矯正技訓成果與在地食材的創意結合。

泰源監獄表示，鐵工工場長期推動收容人技能訓練，透過專業技術培養，讓收容人在服刑期間學習一技之長。其中採用304不銹鋼製作的「分離式悶雞桶」，因材質扎實、耐用度高，且具備良好的受熱與密封效果，深受消費者喜愛，成為監獄自營作業的代表性產品。

拍攝當天，詹姆士走進鐵工工場，親眼觀看收容人從鋼板裁切、研磨、焊接到組裝完成的完整製程，對於製作者細膩的工藝與專注態度給予高度肯定。他表示，料理器具是影響料理品質的重要關鍵，泰源監獄製作的悶雞桶鋼板厚實、導熱均勻，展現出職人的專業精神。

為實際驗證悶雞桶的功能，節目團隊在監獄內架設料理區，由詹姆士親自操作，以悶雞桶烹調桶仔雞。經高溫烘烤後，雞肉保留豐富肉汁，外皮呈現金黃酥脆色澤，香氣瀰漫現場，讓工作人員與陪同同仁品嚐後讚不絕口。

此外，詹姆士也結合台東成功漁港直送的新鮮鬼頭刀魚片，設計特色料理，將泰源監獄鐵工技術與台東海洋物產融合，呈現地方特色美食。

泰源監獄指出，透過節目拍攝與媒體曝光，希望讓社會看見收容人透過技能訓練改變人生的努力。監獄未來將持續推動多元技職教育，協助收容人在離開矯正機關後，能憑藉專長重新融入社會，開啟人生新篇章。

主持人詹姆士（右）與廖苡喬（左）利用泰源監獄自製產品料理桶仔雞，搭配台東成功漁港新鮮鬼頭刀魚片，展現矯正技訓成果與在地食材的創意結合。圖／泰源監獄提供
主持人詹姆士（右）與廖苡喬（左）利用泰源監獄自製產品料理桶仔雞，搭配台東成功漁港新鮮鬼頭刀魚片，展現矯正技訓成果與在地食材的創意結合。圖／泰源監獄提供

收容人從鋼板裁切、研磨、焊接到組裝完成的完整製程，細膩的工藝與專注態度獲高度肯定。圖／泰源監獄提供
收容人從鋼板裁切、研磨、焊接到組裝完成的完整製程，細膩的工藝與專注態度獲高度肯定。圖／泰源監獄提供

詹姆士 台東 監獄

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