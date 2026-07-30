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14歲輟學跑船拚人生 台東硬漢獲國防部模範父親

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
海軍陸戰隊指揮部政戰主任王毓鉉少將代表國防部前往台東大南達魯瑪克部落，表揚獲選國防部115年模範父親的陳明旺，肯定其堅毅人生與奉獻家庭的精神。圖／讀者提供
海軍陸戰隊指揮部政戰主任王毓鉉少將代表國防部前往台東大南達魯瑪克部落，表揚獲選國防部115年模範父親的陳明旺，肯定其堅毅人生與奉獻家庭的精神。圖／讀者提供

父親節前夕，國防部表揚全國模範父親，來自台東卑南鄉大南達魯瑪克部落的陳明旺，憑藉堅毅的人生歷程與無私奉獻家庭的精神，獲選為國防部「115年模範父親」。海軍陸戰隊指揮部政戰主任王毓鉉少將今天前往陳家頒贈獎牌、禮品及賀儀，並代表國防部表達祝賀。

王毓鉉表示，陳明旺一生勤奮踏實，以身作則教育子女，是值得敬佩的父親典範，也肯定其女兒陳祖寧中士投身軍旅，在海軍陸戰隊戰車營服役期間工作表現優異，期勉她持續在崗位上盡忠職守，以實際行動回報父親多年養育之恩。

頒獎儀式邀請東興村長陳興榮、國際同濟會台灣總會花東區主席吳漢俊、退休主任巴清義及鄉民代表田明元等人到場觀禮，共同見證這份榮耀。

陳明旺為魯凱族人，自幼家境困苦，父母早逝，國中二年級便被迫中斷學業，年僅14歲便遠赴海外跑船謀生，之後陸續從事拆船、木工、研磨、林班、建築模板、綁鋼筋、鐵路電氣化夜班及林下經濟等工作。一路走來歷經無數艱辛，但他始終不向命運低頭，以勤奮、誠信及負責任的態度贏得雇主與同事信任，也養成堅忍不拔的性格。

1997年陳明旺與太麻里鄉排灣族賴素玉結婚，夫妻白手起家，共同扶養二子四女成長。妻子長年操持家務、照顧家庭，夫妻也經常投入教會志工及社區服務。雖然長子因車禍成為植物人，需長期照護，夫妻仍攜手承擔照顧重任，其餘子女也在父親身教影響下，各自在工作崗位努力打拚，成為家庭與社會的重要力量。

陳明旺說，人生難免遭遇挫折，但只要懷抱堅定信念，就能突破困境。他始終提醒自己，無論從事什麼工作，都要對工作負責、對家庭負責，也希望藉由自身經歷鼓勵更多人勇敢面對人生挑戰。

海軍陸戰隊表示，透過模範父親表揚活動，希望向所有默默為家庭付出的父親致上最高敬意，也祝福天下爸爸父親節快樂。

國防部 台東 人生 父親節

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