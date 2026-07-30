14歲輟學跑船拚人生 台東硬漢獲國防部模範父親

父親節前夕，國防部表揚全國模範父親，來自台東卑南鄉大南達魯瑪克部落的陳明旺，憑藉堅毅的人生歷程與無私奉獻家庭的精神，獲選為國防部「115年模範父親」。海軍陸戰隊指揮部政戰主任王毓鉉少將今天前往陳家頒贈獎牌、禮品及賀儀，並代表國防部表達祝賀。

王毓鉉表示，陳明旺一生勤奮踏實，以身作則教育子女，是值得敬佩的父親典範，也肯定其女兒陳祖寧中士投身軍旅，在海軍陸戰隊戰車營服役期間工作表現優異，期勉她持續在崗位上盡忠職守，以實際行動回報父親多年養育之恩。

頒獎儀式邀請東興村長陳興榮、國際同濟會台灣總會花東區主席吳漢俊、退休主任巴清義及鄉民代表田明元等人到場觀禮，共同見證這份榮耀。

陳明旺為魯凱族人，自幼家境困苦，父母早逝，國中二年級便被迫中斷學業，年僅14歲便遠赴海外跑船謀生，之後陸續從事拆船、木工、研磨、林班、建築模板、綁鋼筋、鐵路電氣化夜班及林下經濟等工作。一路走來歷經無數艱辛，但他始終不向命運低頭，以勤奮、誠信及負責任的態度贏得雇主與同事信任，也養成堅忍不拔的性格。

1997年陳明旺與太麻里鄉排灣族賴素玉結婚，夫妻白手起家，共同扶養二子四女成長。妻子長年操持家務、照顧家庭，夫妻也經常投入教會志工及社區服務。雖然長子因車禍成為植物人，需長期照護，夫妻仍攜手承擔照顧重任，其餘子女也在父親身教影響下，各自在工作崗位努力打拚，成為家庭與社會的重要力量。

陳明旺說，人生難免遭遇挫折，但只要懷抱堅定信念，就能突破困境。他始終提醒自己，無論從事什麼工作，都要對工作負責、對家庭負責，也希望藉由自身經歷鼓勵更多人勇敢面對人生挑戰。

海軍陸戰隊表示，透過模範父親表揚活動，希望向所有默默為家庭付出的父親致上最高敬意，也祝福天下爸爸父親節快樂。