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花蓮萬里溪堰塞湖穩定溢流 結構完整無立即破壞跡象

中央社／ 花蓮縣30日電
花蓮萬里溪堰塞湖30日最新觀測，湖區呈穩定溢流狀態，整體結構仍完整，尚無立即性破壞跡象。圖/林業保育署提供，中央社
花蓮萬里溪堰塞湖30日最新觀測，湖區呈穩定溢流狀態，整體結構仍完整，尚無立即性破壞跡象。圖/林業保育署提供，中央社

林保署花蓮分署公布萬里堰塞湖今天最新觀測，維持穩定溢流，整體結構仍完整，尚無立即性破壞跡象。

農業部林業及自然保育署花蓮分署今天公布萬里溪堰塞湖最新監測資訊，依據7月22日航測及遙測分署空載光達測量成果，堰塞湖壩頂最新高程修正為1090.5公尺。截至今天上午8時10分，湖面水位高程為1091.38公尺，蓄水量約617.75萬立方公尺，湖區呈穩定溢流狀態。

花蓮分署表示，依據今天上午6時10分無人機空拍影像、水位監測、現地判釋及下游CCTV河川水位等綜合評估，堰塞湖仍維持穩定溢流，壩體僅出現輕微沖刷及下切情形，整體結構仍維持完整，尚無立即性破壞跡象。

花蓮分署指出，依氣象署定量降水預報（QPF），萬里溪堰塞湖上游集水區未來12小時累積雨量及未來24小時累積雨量2.9毫米，皆未達警戒發布標準；另外，雖然堰塞湖右側崩塌緩慢下滑堆積河床，溢流口水位較昨日略微上升，但流量未明顯增大，短期內溢流狀態應無明顯變化，整體水量對下游影響範圍仍侷限於河道內。

花蓮分署表示，將持續24小時掌握堰塞湖變化，並依監測結果滾動調整警戒及應變措施，確保下游居民安全。

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