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謝國樑免費電動機車喊停 審計檢討：財政未妥善規畫、換電站不足

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑自2023年推出重大政策免費「公益青年就業電動機車補助案」，今年因財政吃緊暫停。圖／聯合報系資料照
基隆市長謝國樑自2023年推出重大政策免費「公益青年就業電動機車補助案」，今年因財政吃緊暫停。圖／聯合報系資料照

基隆市長謝國樑自2023年推出重大政策免費「公益青年就業電動機車補助案」，3年來逾2萬人申請，今年1月因財政吃緊暫停。審計報告指原規畫4年補助5萬輛、總經費 27.5億元，僅編12億元核銷數2萬4千餘輛，未及計畫目標5萬輛之半，就以財政困難喊停，發函市政府檢討未衡酌財政狀況妥善規畫預算、換電站不足。市府表示，爭取中央資源挹注，等財政條件改善將評估重啟補助。

青年免費電動機車補助方案，有兩種不同專案選擇，「專案車款」限定4廠牌共6種不同車型，每款車全額補助車體，各廠牌的月資費也提供0元選項，後來調整「新購車款」專案則不限廠牌可自選Gogoro等廠牌，一次性車體補助6萬元。

基隆審計室指出，環保局編列青年電動機車補助計畫經費補助環保基金，規畫4年補助5萬輛、總經費 27.5億元，屬跨年期延續性重要施政計畫，未衡酌未來財政狀況，妥為規畫籌謀所需預算，逕以財政困難為由暫停執行，致補助數量未達計畫目標半數。經查至去年底累計核銷補助機車數（含專案及新購車款）約2萬4000輛。

審計室發函請市政府檢討改善，辦理跨年期延續性重要施政計畫，應衡酌未來整體財政狀況及可用資源概況，妥為規畫計畫所需預算。

基隆市政府回應，未來將持續精進預算管理及財務調度機制，並積極爭取中央資源挹注，等財政條件改善並具備可行性時，將審慎評估適時重啟相關補助措施，以回應市民期待並落實政策初衷。

基隆市電動機車登記數截至去年9月底為2萬4392輛，占機車總登記數19 萬9783輛之比率為12.21％，較113年同期間之9.44％，增加2.77%，普及率已躍居全國第一，主要因推動青年電動機車補助計畫所致。

審計室指出，基隆市電動機車普及率雖全國排名第一，但換電站建置數量不足，且四分之一換電站滿電服務率未達8成。經查，該計畫參與廠商屬換電式電動機車業者，規畫1.2萬輛電動機車約需建置140座換電站，截至去年9月底止，環保局核銷民眾申請換電式電動機車補助計1萬1485輛，經核算所需建置換電站為133座，實際僅建置73座換電站，尚不足60座。

基隆市電動機車普及率已躍居全國第一，主要因推動青年電動機車補助計畫所致。記者游明煌／攝影
基隆市電動機車普及率已躍居全國第一，主要因推動青年電動機車補助計畫所致。記者游明煌／攝影

審計室指出，基隆市電動機車普及率雖全國排名第一，但換電站建置數量不足，且四分之一換電站滿電服務率未達8成。者游明煌／攝影
審計室指出，基隆市電動機車普及率雖全國排名第一，但換電站建置數量不足，且四分之一換電站滿電服務率未達8成。者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑自2023年推出重大政策免費「公益青年就業電動機車補助案」，今年因財政吃緊暫停。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑自2023年推出重大政策免費「公益青年就業電動機車補助案」，今年因財政吃緊暫停。圖／基隆市政府提供

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