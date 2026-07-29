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影／躲貓貓？基隆這公車站牌遭3電線桿包夾常錯過車 台電要改了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市安樂路一段自強隧道口的市公車站牌，公車站牌就藏身在3根電桿中間，造成視線死角搭車不便。記者游明煌／攝影
基隆市安樂路一段自強隧道口的市公車站牌，公車站牌就藏身在3根電桿中間，造成視線死角搭車不便。記者游明煌／攝影

基隆知名景點「劉銘傳隧道」附近安樂路一段一處公車站牌，被3根電線桿包在中間，狹小空間公車駕駛進站前常無法看清有沒有人招手，民眾形容如在「躲貓貓」，一不小心公車就錯過搭不上，站牌位置不佳。經地方爭取，台電表示將會把電桿地下化，市府擬興建新候車亭改善。

安樂路一段自強隧道口的市公車站牌，民眾及遊客反映，公車站牌藏身在3根電桿中間，公車駕駛進站前，不太能發現有沒有乘客，民眾也看不到公車靠近，雙方如玩躲貓貓，一不小心車子就錯過沒有搭上。

站牌位置不佳，影響行車視線，考量觀光客搭車需求及行車視線安全，市議員鄭愷玲、嘉仁里里長是王貴美極力爭取周邊環境改善，市政府、台電今會勘達成協議，8月底將3根電桿地下化，改成落地變電箱之外，未來將興建新的候車亭，配合劉銘傳隧道的入口意象。

嘉仁里里長是王貴美表示，視線關係阻擋雙方，民眾看不到公車，公車也看不到民眾等車，駕駛並非刻意不停，而是以為沒有人，造成民眾困擾。

台電表示將會把電桿地下化。市議員鄭愷玲說，市長謝國樑、立委林沛祥都有關心協助，在電線桿下地後，近期將再改建新候車亭，規畫得更實用、漂亮美觀。

基隆 公車 公車駕駛

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