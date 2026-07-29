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基隆雙層觀光巴士遭追撞受損進廠維修 恢復營運日期不定待公告

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆雙層觀光巴士遭追撞受損進廠維修，恢復營運日期不定待公告。圖／基隆文觀局提供
基隆雙層觀光巴士遭追撞受損進廠維修，恢復營運日期不定待公告。圖／基隆文觀局提供

基隆雙層觀光巴士7月28日行駛途中意外遭後方車輛追撞，為確保行車安全及旅客乘車品質，車輛已立即安排進廠進行完整檢修與安全檢測，恢復營運日期將另行公告。

基隆市文化觀光局副局長鄭鼎青說，雙層觀光巴士因車輛檢修將暫停營運，實際恢復營運日期將視車輛維修及安全檢測結果而定，確認後將儘速於官方網站及相關社群平台公告，敬請旅客留意最新資訊。

暑假期間因半價優待，預訂人數多，市府表示，受影響的旅客，近期也將協助辦理全額退票及後續相關事宜，以維護旅客權益。

文化觀光局表示，雙層觀光巴士自營運以來，以串聯基隆城際轉運站、沙灣歷史文化園區、正濱漁港色彩屋、國立海洋科技博物館及八斗子等熱門景點，提供旅客深度探索港都山海風光的旅遊服務。為持續提供安全、舒適且優質的旅遊服務，在完成各項檢修作業後，將盡速恢復營運，提供安全、舒適且優質的旅遊服務。

巴士 基隆 觀光

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