宜蘭五結鄉獲9.3億水利補助 啟動四項重大防洪工程打造區域韌性

因應氣候變遷可能的水患，宜蘭縣政府積極辦理五結鄉各項水利設施的改善建置計畫，其中包含二結排水、四結排水、平行排水等區域排水相關改善計畫及冬山河抽水站建置計畫，共獲補助9億3310萬元，代理縣長林茂盛今天現勘計畫工程，向關心的民代、地方人士說明計畫內容及進度。

縣府水利處表示，針對二結排水方面，縣府幾年前已啟用二結抽水站，但考量沿線護岸結構老舊且基礎出現掏刷現象，為防患未然，規劃針對國道5號下游三吉橋至上游復興二路約2公里範圍，分四期推動護岸改善工程。

水利處說，目前全段基本設計均已完成，其中第一期工程預計辦理復興一路至三結二號橋範圍約399公尺護岸改善，一併於左岸設置防汛道路與堤後排水溝，縣府已編列4200萬元經費，預計9月前完成細部設計修正後發包，後續二至四期工程將按規劃分年推動。

針對四結排水，縣政府鎖定宜29線至宜31線間內易受水患威脅區域辦理治理工程，預計辦理護岸改善長度445公尺，中央已核定補助總工程費2710萬元，目前正辦理基本設計，預計年底完成細部設計後辦理發包。

至於平行排水上游段治理工程獲中央補助1億600萬元，將一舉完成親河橋至協和橋間達1860公尺的護岸改善與1座橋梁改建（宏國橋），並且在右岸設置559公尺防汛道路及261.5公尺堤後排水溝，正進行細部設計，預計今年底前發包，完成平行排水治理的「最後一哩路」。

此外，為加大冬山河防洪能量，縣政府去年完成「冬山河排水大型抽水站建置初步規劃」，今年成功爭取中央補助經費約8億元，縣府團隊正積極辦理委託設計監造技術服務招標，為整體防洪規劃邁出關鍵一步。

代理縣長林茂盛表示，面對極端氣候強降雨，五結鄉各項重大水利工程推動刻不容緩，縣府團隊嚴謹落實工程品質與管控進度，並與中央保持合作，同時感謝議會、五結鄉公所及鄉親支持縣政建設，盼各項工程如期如質完工，有效提升區域防洪韌性，打造兼具防洪與生態永續的優質水岸環境。

代理縣長林茂盛與縣府水利處今天現勘五結鄉重要水利工程計畫，向關心的民代、地方人士說明計畫內容及進度。圖／縣府提供