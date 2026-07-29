403強震馥邑京華受損明逐層拆除 花蓮縣府祭租金補貼最高每月1.5萬元

花蓮市馥邑京華大樓因403強震嚴重受損，拆除工程將於明天起進入逐層拆除階段，周邊道路同步封閉管制至11月底，縣府畫設紅、綠兩大影響區域，預計約300戶可申請補助，其中紅區住戶每月租金補助最高1萬5000元，補助期限6個月，以降低施工對居民及商家造成的衝擊。

縣府表示，已針對施工影響舉辦兩場說明會，受影響住戶及店家可申請租金補貼與生活不便補助，並已協調稅務單位研議相關稅賦減免措施，盼將施工期間造成的不便降至最低。

租金補貼自5月20日起至11月19日止，為期6個月，補助對象依影響程度分為紅區與綠區，紅區住戶可申請搬遷補助、租金補貼及生活不便補助；綠區住戶則可申請生活不便補助。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆表示，紅區共160戶，一次性補助包含生活不便補助2萬元及搬遷補助3萬元；租金補貼部分，1人戶每月補助8000元，2至4人戶每月補助1萬2000元，5人以上家庭每月補助1萬5000元。綠區則有134戶，每戶可領取一次性2萬元生活不便補助。

縣府說明，「馥邑京華社區危險建築物拆除工程」自5月20日開工，目前架設鷹架及鄰近建物防護措施，隨著工程進入核心拆除階段，周邊道路將自7月30日起封閉管制，範圍包括中和街226號、201號至中華路口，以及榮正街與中華路333巷路口至榮正街88號、111號路段。

為兼顧施工安全與商家生計，縣府同意施工團隊設置安全施工廊道，並採滾動式調整封閉範圍，讓封閉區域內店家在符合安全條件下仍可持續營業，降低營業損失。

縣府呼籲，拆除工程期間周邊道路將實施交通管制，造成不便敬請居民及商家體諒，並要求施工單位以最高安全標準執行作業，加速拆除進度，盼早日恢復周邊居民安全的居住環境與商家營業。