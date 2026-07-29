基隆中正區表揚28位模範父親 謝國樑：推動「長樂65」長輩樂活

基隆市中正區今天在北都大飯店舉辦「115年模範父親表揚大會」，市長謝國樑出席，向28位模範父親表達敬意與祝福，表示每一位模範父親背後都有一段令人敬佩的人生故事。市府推動「長樂65」等長者照顧措施，希望讓長輩健康樂活、子女照顧得安心。

中正區表揚28位模範父親，他們來自不同世代與領域，有人曾經保家衛國、有人作育英才，有人退休後仍持續服務地方，也有人長年投入社區公益、關懷鄰里。

例如海濱里模範父親黃建基，因孫子女自幼在單親家庭中成長，毅然肩負起照顧與教養的責任，爺代父職，陪伴孩子走過成長歲月，以堅定的信念與無私的愛撐起整個家庭。

謝國樑指出，市府打造「有愛城市」為重要願景，推動老幼共好、跨代共融及友善全齡等政策，持續完善育兒支持、長者照顧、公共安全與友善步行環境，並推動「長樂65」等長者照顧措施，希望讓長輩健康樂活、子女照顧得安心，讓每一個家庭都能感受到市府的支持與陪伴。

今年中秋節率先實施「長樂65專案」，市府將透過追加預算辦理，預計投入約 5.46億元經費，針對基隆長者普發6500元敬老禮金，凡設籍基隆市滿三年、65歲（原住民55歲）以上之長輩，今年中秋節前皆可領到6500元的敬老禮金。

謝國樑表示，市府未來也將持續優化親子照顧服務、提升公共建設品質，打造更安全、更宜居、更幸福的基隆，讓每一位父親都能安心打拚，每一位孩子都能在充滿愛與安全感的環境中快樂成長，讓基隆成為一座「願意在這裡生活、安心在這裡成家、幸福在這裡變老」的城市。

基隆市中正區今天舉辦模範父親表揚大會，市長謝國樑出席，向28位模範父親表達敬意與祝福。圖／基隆市政府提供