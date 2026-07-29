基隆某國中收恐嚇電郵對學生不利及破壞 市府啟動安全機制警追查

基隆市某國中近日接獲疑似恐嚇電子郵件，且連續數十封，揚言對學生不利及破壞學校。基隆市政府高度重視，除第一時間掌握情形，立即督請學校依校園安全應變機制處理，並同步報警調查，全力維護師生安全。

教育處表示，經學校即時清查，目前校園秩序正常，師生教學與學習未受影響，校內也未發現任何異常狀況。為強化校園安全防護，學校已由警衛及相關人員加強校園巡查與安全警戒，持續留意校內外環境，確保校園安全無虞。

此外，學校學務人員已完成報案程序，並前往警察機關製作筆錄，相關資料均已提供警方調查，後續將由警方依法偵辦，釐清寄件來源及事件原因。教育處將持續與警察機關保持密切聯繫，全力配合後續調查。

教育處指出，經學校初步查證，郵件所署名人員並非該校學生或學生家長，相關資訊已提供警方進一步釐清，全案仍待調查確認，不宜對寄件者身分作任何推測。

基隆市政府說，任何涉及校園安全或恐嚇情事均嚴肅看待，將秉持「迅速應變、審慎處理、維護安全」原則，持續督導學校落實校園安全措施，並與警政單位密切合作，確保全體師生安全。

教育處將請各級學校運用班級聯絡群組、校內通訊群組及相關宣導管道，加強防範犯罪及校園安全宣導，提醒師生及家長提高警覺，發現可疑情事立即通報，共同維護安全校園環境。

基隆市警局表示，接獲學校報案後，已全力偵辦調查。