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行政院核定高鐵延伸宜蘭計畫 林國漳、韓瑩走訪傾聽民意

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
行政院日前宣布核定高鐵延伸宜蘭案，民進黨地方呼應中央政策，宜蘭縣長參選人林國漳與宜蘭市長參選人韓瑩走訪地方、傾聽民意。圖／競辦提供
行政院日前宣布核定高鐵延伸宜蘭案，民進黨地方呼應中央政策，宜蘭縣長參選人林國漳與宜蘭市長參選人韓瑩走訪地方、傾聽民意。圖／競辦提供

行政院日前宣布核定高鐵延伸宜蘭案，民進黨地方呼應中央政策，宜蘭縣長參選人林國漳與宜蘭市長參選人韓瑩昨晚前往壯二鎮安廟，拜會「宜蘭縣高鐵特定區權益促進協會」幹部及周邊居民，傾聽在地心聲，兩人承諾未來將建立公開透明的溝通平台，保障居民權益。

壯二鎮安廟主委、權益促進會常務監事謝國興表示，高鐵案核定後，林國漳、韓瑩團隊主動聯繫，展現重視地方的誠意；促進會理事長游景聰指出，目前外界訊息紛雜，地方居民人心惶惶，盼能設立統一的資訊平台，即時發布正確的高鐵相關訊息。

林國漳強調，高鐵是宜蘭重大建設，但也帶來巨大衝擊，地方居民不應為了公眾利益而蒙受損失，為此提出3項承諾：

●保障居民權益：強調充分溝通並取得同意，確保地主與居民獲得合理分配及補償。

●結合地方規劃：攜手市長韓瑩共同規劃徵收後的公共設施與活動空間，讓建設符合大多數宜蘭人與在地居民的利益。

●落實公開透明：成立資訊與溝通平台，以公開、公平、公正為原則，保障每位居民知的權利。

宜蘭市長參選人韓瑩表示，高鐵對宜蘭市凱旋一帶發展至關重要，未來將針對廟宇拆遷與社區活動中心預定地妥善規劃。

她說，自己憑著過去的媒體發言人與國際專業背景，將與林國漳組成最佳搭檔，成為宜蘭與中央之間最順暢的溝通管道，不僅要增加青年就業機會，更要推動宜蘭觀光升級、吸引國際旅客，團隊將持續強化資訊透明度，與鄉親站在一起迎接宜蘭的新未來。

林國漳 高鐵 韓瑩

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