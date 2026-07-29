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花蓮家扶一甲子守護逾1.4萬孩子 服務遍及13鄉鎮照顧弱勢家庭

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮家扶中心成立將屆滿60周年，累計已協助超過1萬4500名孩子自立成長，今天舉辦展覽活動，邀請許多志工回來參觀。記者王思慧／攝影
花蓮家扶中心成立將屆滿60周年，累計已協助超過1萬4500名孩子自立成長，今天舉辦展覽活動，邀請許多志工回來參觀。記者王思慧／攝影

花蓮家扶中心成立將屆滿60周年，今天舉辦展覽活動，家扶基金會執行長周大堯表示，花蓮家扶是全台第五個邁入60年的家扶中心，累計已協助超過1萬4500名孩子自立成長，目前每年仍持續服務約3000名家庭與兒少，未來將持續結合各界力量，守護更多需要幫助的孩子與家庭。

周大堯指出，花蓮家扶服務範圍涵蓋全縣13鄉鎮，除花蓮市本部外，也在新城、吉安、鳳林及玉里設有服務據點，光復則成立工作站，透過在地據點深入社區，提供弱勢家庭及兒少所需協助。

他表示，家扶服務不僅是經濟扶助，更重視陪伴與教育支持，除了提供課業輔導、成長方案及志工陪伴外，也承接花蓮縣政府委託辦理強制性親職教育，協助家庭建立良好親子關係。同時深耕原鄉與社區工作，例如新城鄉崇德村達基力部落等據點，長期投入兒少與家庭支持服務。

周大堯說，花蓮家扶推動的「花蓮小舖」也成為特色品牌，透過專業師資指導，協助家長學習皮件、包包等手作技藝，產品銷售至全台各地，並獲企業團體採購支持，這不僅提升家長經濟能力，更重要的是幫助他們建立自信與自立生活能力。

家扶展愛隊第一期社長蕭可祥表示，花蓮展愛隊是全台第二個由家扶中心成立的志工團體，於民國69年創立，當時因家扶業務量日益增加，需要更多人力投入服務，因此招募花蓮地區高中職學生及社會青年組成志工隊，成立初期就有超過百名成員參與。

蕭可祥說，展愛隊長期協助家扶推動各項活動，包括動力營、夏令營、才藝營，以及認養人與認養童交流活動等，多年來持續招募新血加入，成為家扶推展兒少服務的重要夥伴。

周大堯說，60年來花蓮家扶能夠持續成長，仰賴扶幼委員會、展愛隊及各界志工長期支持，多地方人士不分領域投入資源與人力，協助推動服務方案、籌措經費及辦理活動，成為家扶最堅實的後盾，感謝社會各界長年相挺，未來也將持續肩負照顧弱勢兒少與家庭的使命，讓更多孩子獲得適切照顧與成長機會。

家扶展愛隊第一期社長蕭可祥特別拿出珍藏33年的義工證，很高興過去幫助許多家扶孩子。記者王思慧／攝影
家扶展愛隊第一期社長蕭可祥特別拿出珍藏33年的義工證，很高興過去幫助許多家扶孩子。記者王思慧／攝影

花蓮家扶中心成立將屆滿60周年，累計已協助超過1萬4500名孩子自立成長，今天舉辦展覽活動，邀請許多志工回來參觀。記者王思慧／攝影
花蓮家扶中心成立將屆滿60周年，累計已協助超過1萬4500名孩子自立成長，今天舉辦展覽活動，邀請許多志工回來參觀。記者王思慧／攝影

花蓮 家扶基金會 家扶中心

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