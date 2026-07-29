影／基隆「八斗子漁村文化館」開幕 深厚漁村文化重現鏢旗魚傳統

基隆市八斗街的「八斗子漁村文化館」昨重新開幕，同步推出「八斗漁村老照片特展」，歷經2023年至2025年的休館沉潛與多次館所搬遷，在經過一年多的設計、裝潢與規畫後，最終落腳於八斗老街面向漁港的樓房，以嶄新的面貌守護並傳承珍貴的漁村歷史與記憶。

該館的重生由館長許焜山及全體夥伴共同努力促成。許焜山身為八斗子漁村在地人，抱持著強大的使命感，20年來投入心血，致力於保留基隆在地最棒的漁港文化。

老船長林新永解說以前八斗子漁船鏢旗魚的傳統漁獵文化，聽得民眾津津有味，他說，誰先發現魚先起鏢，其他漁民就不會爭搶鏢魚，這就是傳統的文化。

走進煥然一新的展間，不僅能欣賞到館方收藏的珍貴漁具、船隻模型及豐富的老照片，更能看見許館長多年來持續訪談地方耆老、保存口述歷史的豐碩成果。即便在休館期間，館方也從未停歇國內外漁村的交流與踏查，並維持創刊十三年的「東北風」雜誌常態出刊。

副市長邱佩琳致詞時分享，近期跟隨團隊前往日本石垣島與沖繩宇流麻市交流，深刻體會到前人循著海路拓展的歷史氛圍，她並提及兩年前在宮古島遇到一位7歲就跟著父親從基隆乘漁船到琉球的83歲老爺爺，見到故鄉的人時激動痛哭，這段故事不僅見證了早期漁民在茫茫大海中航向琉球的艱辛，也凸顯了八斗子與琉球、沖繩之間深厚的歷史淵源，更顯現出文化館保存這些航海歷史的重要性。

八斗子漁村文化館一直是深耕在地漁村文史紀錄保存的先驅，更是民間自主經營帶動社區發展的典範。基隆市政府積極透過計畫導入民間資源，例如近期委託國立台灣海洋大學與館方共同辦理的「社區走讀」與「小卷鑲飯料理製作課程」，一推出便場場秒殺，吸引許多外縣市遊客搶著參加。

此次開幕活動由八斗子漁村文化館主辦，國立台灣海洋大學合辦，海科館等協助。基隆市政府表示，期待未來公私部門能有更多合作機會，共同推動地方文史保存與文化發展，讓八斗子不僅有最美麗的海景與最新鮮的海產，其深厚的漁村文化也能被看見。

基隆市八斗街的「八斗子漁村文化館」昨重新開幕，以嶄新的面貌守護並傳承珍貴的漁村歷史與記憶。圖／基隆市政府提供

基隆市八斗街的「八斗子漁村文化館」昨重新開幕，以嶄新的面貌守護並傳承珍貴的漁村歷史與記憶。圖／基隆市政府提供

基隆市八斗街的「八斗子漁村文化館」昨重新開幕，以嶄新的面貌守護並傳承珍貴的漁村歷史與記憶。圖／基隆市政府提供