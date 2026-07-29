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影／高空芭蕾灑星光！「2026夏戀礁溪」萬人屏息驚嘆聲中完美落幕
宜蘭年度盛事「2026夏戀礁溪・礁心一夏」28日晚間在礁溪國小璀璨登場，匯聚4大亮點表演，吸引大批遊客湧入會場。主辦單位首度重磅邀請「法國奎達姆斯劇團」與「西班牙澤尼特空中芭蕾舞團」同台獻藝，結合光雕、火舞與高空特技，為現場萬名觀眾帶來一場視覺與聽覺的震撼饗宴。
活動雖於7點展開，不少民眾早在6點前便提早到場卡位。活動由夢幻「迷你熱氣球光雕秀」拉開序幕；緊接著由多次登頂國際舞台的「即將成真火舞團」接棒，團長蔡宏毅曾於2024年以獨創「火劍」榮獲《法國達人秀》最高榮譽，團員們在演出結束高呼「來自台灣！」瞬間點燃全場熱情，讓人感動。
今年一大亮點是首度受邀來台「法國奎達姆斯劇團」，該團將戲劇、舞蹈與馬戲藝術巧妙融合。表演者操縱著數匹動作唯妙唯肖的巨大白馬，時而歡躍嘶鳴、時而奔騰於煙霧風雨間，更穿梭於觀眾席中互動，充滿張力的戲劇感，現場歡笑與驚嘆聲不斷。
壓軸登場「西班牙澤尼特空中芭蕾舞團」將全場氣氛推向最高潮。8名身穿白衣舞者由大型吊車緩緩升至數十公尺高的夜空，在韋瓦第經典名曲《四季》悠揚樂音中，呈現彷彿無重力般的空中芭蕾與高空特技。舞者展現驚人的平衡感與默契，靈活變換平行、垂直及方塊等隊形，演出期間更兩度從高空灑下亮片，繽紛飛舞、如夢似幻。
謝幕前夕，舞者再度攜帶巨大白色氣球升空並拋向觀眾席，瞬間引發全場歡呼，搶到大球的民眾直呼「幸運」，帶回家做紀念。
礁溪鄉長張永德表示，「夏戀礁溪・礁心一夏」舉辦至今，已成為宜蘭夏季最具代表的國際藝文盛事之一，不僅帶動觀光人潮與產業發展，更提升礁溪文化能量與國際能見度，期盼透過一年一度國際盛會，吸引更多國內外旅客走進礁溪，感受優美的自然風光、體驗著名的美人湯與在地美食，持續讓世界看見礁溪的獨特魅力。
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