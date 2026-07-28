台灣礦工醫院前路型待改善 立委會勘盼基市府運用中央補助妥善規畫

位在基隆市八堵的台灣礦工醫院，停車場入口和源遠路的路型，交通動線不順。立委王正旭服務處今邀相關單位會勘。服務處主任林明智說，已爭取內政部國土管理署補助1176萬多元，加上市府自籌款，合計1434萬多元改善，希望路型、標線和號誌要符合地方使用需求，減少交通問題。

林明智今天和基隆市議員吳驊珈、暖暖區基隆市議員參選人朱書昕，與基市府交通處、市警局交通隊、暖暖區公所和在地八堵里長蔡毓濱、台灣礦工醫院、國立基隆高中代表會勘，研議源遠路和礦工醫院停車場前的路型如何改善。

林明智表示，礦工醫院近年提升醫療量能，設立兒童早療中心，讓基隆市的許多家長不用舟車勞頓前往台北就醫。立委服務處反應，醫院停車場入口和源遠路的路型不夠友善，希望改善出入台灣礦工醫院停車場的交通問題。

林明智說，立委王正旭爭取內政部國土管理署「永續提升人行安全計畫」，獲核定補助基隆市暖暖區八堵國小暨基隆高中通學步道改善計畫，第1期預算82%約1176萬元，其餘18%由基隆市政府自籌，發包改善當地交通問題。

吳驊珈揩出，她知道基市府有改善源遠路的計畫，雖然還未定案，但希望藉由她和立委服務處今天邀各單位會勘，聽取礦工醫院和基隆高中的需求，供市府參考，研究如何改善。

朱書昕說，她關心婦女和學童就醫時的路線，因為不論是抵達礦工醫院，或要離開時的車輛動線，都可能因為路型出線視線死角，潛藏發生車輛碰撞意外，的確實有改善的必要。

林明智表示，臺灣醫院方面的需求是停車場出入口，往中山高和往八堵車站方向的安全，基隆高中的需求則是學生出入和家長接送的安全，目前兩者的需求還未得到有效改善。

林明智認為，基市府改善源遠路計畫還未定案，今天勘查路段有高低差、多段的分隔島及停車場入口動線，建議市府規畫到一段落，應向礦工醫院、基隆高中、八堵國小、八堵里辦公處等單位說明。

基隆市政府回應，會將各單位的意見納入規畫考量，日後計計規畫完成，也會召開相關說明會對外說明，保障用路人的安全。

台灣礦工醫院停車場進出源遠路口交通動線不順，立委王正旭服務處今邀相關單位會勘，希望未來的路型、標線和號誌要符合地方使用需求，減少交通問題。圖／立委王正旭基隆服務處提供

台灣礦工醫院停車場進出源遠路口交通動線不順，立委王正旭服務處今邀相關單位會勘，希望未來的路型、標線和號誌要符合地方使用需求，減少交通問題。圖／立委王正旭基隆服務處提供