拚選蘇澳鎮長 陳金麟抛社福「123」涵蓋新生、兒少、長者3大照顧券

國民黨徵召宜蘭縣前蘇澳鎮長陳金麟參選鎮長，他今天提出「123」社福政策，包括新生祝福券每胎加碼1萬元、兒少成長券每年2千元、長者營養券每年3千元，初估每年所需經費3千多萬元，將以蘇澳鎮公所自有財源為基礎，優先用於最有感的施政照顧。

陳金麟表示，蘇澳需要的不是重新摸索，而是讓有經驗的人用新方法解決蘇澳老問題，自己曾擔任蘇澳鎮長，熟悉地方需求，也清楚知道蘇澳的長輩、孩子、年輕家庭與在地店家需要更直接、有感的照顧，因此這次參選不只提出建設願景，也要負責提出社福政見，讓預算真正用在鎮民身上。

「蘇澳123，金麟作靠山」社福政見，規劃推動三項照顧券：第一，新生祝福券，每胎加碼1萬元，協助新生兒家庭減輕負擔。第二，兒少成長券，每年2千元，支持孩子學習、文具、運動、才藝所需。第三，長者營養券，每年3千元，協助長輩補充營養、購買生活用品。

陳金麟指出，「蘇澳123」不是單純發錢，而是要讓照顧留在蘇澳、消費留在蘇澳，相關照顧券規劃用於蘇澳鎮實際營業或公司、商業登記在蘇澳並完成公所登錄的合作店家使用，讓家庭得到補助、長輩獲得照顧，也讓在地店家一起受惠。

「蘇澳123」初估每年所需經費3千多萬元，未來將以蘇澳鎮公所自有財源為基礎，透過預算盤點、調整優先順序及年度預算編列推動，在不排擠既有社福與必要建設的前提下，讓新增資源優先用在鎮民最有感的照顧政策上。

陳金麟表示，吳宗憲已經提出每月1000元育兒消費券、65歲以上長者免健保費、普發重陽禮金、營養午餐加碼，以及免簿本費延伸至高中職等政策，從育兒、就學到長者照顧，減輕宜蘭家庭負擔，未來將推動「縣政、鎮政合一」，資源真正落實到每個家庭。