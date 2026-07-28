影／代理縣長開唱熱身…宜蘭縣長盃歌唱大賽8/5搶位 冠軍獎金1.8萬

宜蘭音樂盛事「縣長盃星光歌唱大賽」即將開跑，比賽分成6大組別、460個名額，縣府今天舉行宣傳記者會，代理縣長林茂盛上台高歌，並與去年的活力四射組歌后林姜瑤合唱金曲，林茂盛說，唱歌能使人身心健康，歡迎民眾踴躍報名參賽。

縣長盃星光歌唱大賽報名時間8月5日上午8時起至8月7日下午5時，宜蘭縣政府社會處社會福利館現場報名，額滿停止收件。初賽9月5日至8日，9月12日及13日決賽，在佛光山蘭陽別院13樓大會堂，賽事共設48個獎項，各組冠軍除可獲得獎盃，還獲贈聯勸禮券1萬8800元，豐富獎勵等你拿。

縣府社會處今天邀請去年「活力四射組」冠軍林姜瑤示範表演，挑戰台語歌壇天后江蕙的魔王級曲目「夢前塵」，以行走CD般的頂級唱功展現美聲，讓人忍不住大喊安可，代理縣長林茂盛與林姜瑤合唱一首「傷心酒店」，贏得滿堂喝采。

林姜瑤說，她從小就喜歡聽京劇和歌仔戲，歌曲只要聽過一遍就會唱，喜歡在煮菜、洗澡的日常生活中哼唱歌曲，也因為頻繁練習，不但練出好聽的歌聲，更能讓聽眾聽到動聽的歌曲，去年能在縣長盃舞台上一舉奪冠。

代理縣長林茂盛表示，唱歌是很多人的興趣嗜好，更是對身心靈很有幫助的「天然良藥」，不但能紓壓，改善憂鬱情緒，唱歌時深呼吸與腹式呼吸，更能增強心肺功能、促進血液循環，延緩衰老。

比賽分青春洋溢組16至35歲，神采飛揚組36至50歲，活力四射組51至64歲，長青不老組65至74歲，智慧銀光組75歲以上，勁勇無限組領有身心障礙證明，不可重複報名其他組別；倘需委託報名，請填具委託書交由受委託人攜帶雙方身分證正本。社會處呼籲把握報名機會「提早卡位」，錯過只能等明年，洽詢專線9328822分機111或200-208。

宜蘭音樂盛事「縣長盃星光歌唱大賽」即將開跑，今年分6大組別，460個名額，歡迎民眾踴躍報名參賽。記者戴永華／攝影